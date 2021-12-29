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На Михайловской набережной открывается ледовый городок

  • 29/12/2021, 18:30
Новости Новосибирска
Он будет работать до марта 2022 года.

30 декабря состоится техническая приёмка ледового городка на Михайловской набережной, сообщил пресс-центр мэрии. Аттракцион «Ледовый городок» открывается на Михайловской набережной Новосибирска ежегодно. В этом году оформление городка посвящено 100-летию Юрия Никулина и его значительному вкладу в развитие циркового искусства — на ледовом манеже представлены самые узнаваемые образы комедийного артиста. Гости парка увидят ледовые скульптуры в форме циркового льва, тигра, разнообразных дрессированных животных, жонглеров, образы из цирка и кино, созданные Юрием Никулиным. Работы на площадке выполнял ООО «Лед-Шоу Парк».

В «Ледовом городке» будет работать 13 скоростных скатов, ледяные горки для самых маленьких посетителей, лабиринты и чаша изо льда.

— Ледовый Городок — «ЦИРКОВАЯ ФЕЕРИЯ» будет встречать гостей входной группой башен с куполами — шапито и ярмарочными лентами, манящими всех гостей в мир волшебных иллюзий. На ледовом манеже в этом сезоне будут представлены самые узнаваемые образы из золотой коллекции ассоциаций о любимом комедийном актере, уникальном цирковом артисте, великом деятеле искусств — Юрии Никулине, — говорится в группе ледового городка Вконтакте. — В ледовом аккомпанементе —цирковой лев, тигр – магический символ года, дрессированные животные, ловкие жонглеры и композиции на тему любимых образов цирка и кино, созданные великим русским актером!

В Ледовом Городке есть и подвижные активности для проведения энергичного досуга: горки изо льда разной высоты и длинами скатов, лабиринты и чаша изо льда —излюбленная зимняя забава для самых маленьких гостей.

Аттракцион будет работать до марта 2022 года ежедневно с 11.00 до 22.00. Стоимость билета для взрослых и детей старше 15 лет составит 350 рублей, для детей от 4 до 14 лет — 250 рублей. Бесплатное посещение предусмотрено для детей до 3 лет включительно, участников боевых действий (при предъявлении удостоверения). Для детей от 4 лет до 14 лет из многодетных семей стоимость билета составит 200 рублей, от 15 лет — 300 рублей.

Фото из группы ледового городка Вконтакте

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Рубрики : Общество Культура

Регионы: Новосибирск

Теги : набережная Новосибирска ледовый городок


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