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Сибирский федеральный округ на втором месте по информированности об инструментах НПФ

  • 14/06/2019, 15:53
НПФ Сбербанка провел исследование на тему информированности россиян о продуктах негосударственных пенсионных фондов.

Сибирский федеральный округ на втором месте по информированности об инструментах НПФСогласно результатам исследования, наиболее осведомлены о предложениях НПФ жители Уральского и Сибирского федеральных округов. Здесь доля информированных граждан достигает 45%. Третью и четвертую позиции занимают Северо-Западный и Приволжский федеральные округа. На последнем месте — Центральный, сообщили в пресс-службе НПФ Сбербанка (АО).

— Более половины респондентов (55%) знают о существовании негосударственных пенсионных фондов, треть опрошенных (36,3%) утверждают, что они подробно осведомлены о деятельности НПФ и пользуются продуктами негосударственного пенсионного обеспечения, — говорится в сообщении.

При этом самыми информированными о продуктах НПФ  оказались россияне в возрасте 40-49 лет (около половины опрошенных), а самыми активными клиентами НПФ стали респонденты в возрасте от 18 до 29 лет (почти втрое больше, чем в других возрастных группах).

— Молодые россияне очень озабочены качеством жизни после завершения карьеры и готовы предпринимать активные действия для обеспечения своего будущего. При этом активнее всех договоры индивидуального пенсионного плана (ИПП) заключают в Центральном, Сибирском и Уральском федеральных округах. Лидерство ЦФО связано с большим количеством жителей (это самый населенный округ), а также более высоким уровнем дохода граждан и доступностью финансовых услуг, — отметили в НПФ Сбербанка.

Отмечается, что независимо от региона проживания молодежь предпочитает следить за своими сбережениями дистанционно.

— Пока еще не все граждане осведомлены об инвестиционных инструментах НПФ. Тем не менее мы видим ежегодный рост информированности об институте НПФ и прогнозируем дальнейшее его развитие. Забота о своем будущем, рациональное расходование денежных средств и преумножение накоплений – новые тренды современной молодежи. И НПФ Сбербанка готов поддержать их в этих начинаниях. Наши продукты помогут им копить в долгосрочной перспективе и быть уверенными в получении стабильного дохода на пенсии, — пояснил директор по развитию НПФ Сбербанка Александр Прокопенков.

Фото: pixabay.com, автор- RitaE

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