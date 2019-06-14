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Дом на Республиканской удивляет высокими темпами строительства

Многие новосибирцы с интересом наблюдают за строительством нового объекта ГК «Расцветай» — Дома на Республиканской.
  • 14/06/2019, 15:32
Дом на Республиканской удивляет высокими темпами строительства

Объект расположен в Дзержинском районе и представляет собой 17-этажный панельный дом, рассчитанный на 95 квартир площадью от 26,7 кв. м до 79,4 кв.м.

Заинтересованность горожан обусловлена тем, что продажи квартир в этом доме были открыты 22 мая 2019-го, а срок сдачи намечен уже на декабрь этого года. Работы на новом объекте идут полным ходом. На сегодняшний день уже монтируются стеновые панели 7-го этажа.

Визитной карточкой объектов ГК «Расцветай» являются — удобная транспортная развязка, развитая инфраструктура района и обустроенная безопасная придомовая территория. Дом на Республиканской также не стал исключением. Его расположение сочетает в себе преимущества развитой инфраструктуры одного из старейших районов Новосибирска с тихой внутриквартальной обстановкой. Рядом с новым объектом расположены две остановки общественного транспорта «Дом одежды» и «Поликлиника», а также станция пригородных поездов «Новосибирск – Восточный» благодаря чему новоселы могут добраться до центра города всего за 15-20 минут. А огороженный двор без машин, вход через домофон, детские игровые и workout-комплексы — обеспечат жителям Дома на Республиканской безопасную и комфортную атмосферу.

Для удобства будущих новоселов на стройплощадке Дома на Республиканской расположен отдел продаж, где можно получить более подробную информацию и понаблюдать за ходом строительства объекта.

Подробности по телефону: +7 (383) 255-88-22

В офисе продаж: ул.25 лет Октября,1/1

Проектная декларация на сайте застройщика ООО «Специализированный застройщик «Дом на Республиканской» республиканская.рф

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