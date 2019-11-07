Сотрудник НГТУ НЭТИ разработал спортивного IT-помощника

Собственный продукт в сфере фитнеса под брендом Sport Priority Игорь Самочёрнов развивает с 2017 года, сообщили в пресс-службе НГТУ НЭТИ.

— Мне нравится спорт, он дает мне силы. Сейчас я регулярно занимаюсь капоэйрой и сквошем, а раньше 15 лет увлекался настольным теннисом и плаванием. Много раз я находился в ситуации поиска и выбора мест для занятий, поэтому знаю, как непросто выбрать спортивный клуб для себя или ребенка, — рассказывает кандидат технических наук, доцент кафедры теоретической и прикладной информатики НГТУ НЭТИ и владелец компаний Unico Design и Sport Priority Игорь Самочёрнов.

По его словам, для скачивания и использования приложение Sport Priority бесплатное. IT-платформа для любителей спорта включает автоматический поиск тренировок за счет специальной навигации и фильтров: место, время, стоимость, направление, тренер. В режиме онлайн программа позволяет не только искать подходящий спортивный клуб, но и оплачивать или продлевать абонементы, планировать посещения фитнес-зала и вести свой дневник тренировок.

Сегодня в приложении зарегистрировано более 5 000 пользователей и к платформе подключены более 1000 компаний. Сервис работает в Москве и Новосибирске.

Для владельцев спортклубов IT-платформа позволяет сократить финансовые затраты, время и силы для продвижения своих услуг в интернете. Самый близкий аналог продукта — это зарубежная система Mindbody, которая популярна в Европе. К ней можно подключить и российский клуб, однако подписка на услуги Sport Priority будет стоить примерно в 10 раз дешевле и составит 1 000—2 000 рублей в месяц.

— Sport Priority — это еще и блог, в котором мы публикуем статьи и рекомендации для обычных пользователей по теме спорта, здоровья и питания. Цель — помочь людям преодолеть внутренние барьеры по отношению к регулярным тренировкам. Мы пишем о том, что вести здоровый образ жизни — это не только полезно и интересно, но и просто. Сегодня у нас достаточно посещаемый сайт — около 10 000 просмотров в сутки, — добавил Игорь Самочёрнов.

В ближайших планах команды Sport Priority по развитию сервиса — чат с клубами для пользователей, раздел отзывов, реальные видеообзоры спортклубов и расширение своей географии городами-миллионниками.

Игорь Самочёрнов в сфере IT как предприниматель работает с 2009 года, руководит двумя компаниями: Unico Design и Sport Priority. В начале октября стал номинантом на звание «Инноватор» и «Стартапер года», а также «Человек года в сфере IT» журнала «Деловой квартал».

Фото предоставлено пресс-службой НГТУ НЭТИ