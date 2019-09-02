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В Сибири одни из главных неплательщиков по займам — директора предприятий

В тройку профессий с самым низким уровнем непогашенной части кредита в округе попали маляр, инженер и электромонтёр.
  • 02/09/2019, 18:08
В Сибири одни из главных неплательщиков по займам- директора предприятий

Аналитики компании «Лайм-займ» провели исследование, в котором посмотрели cоотношение просроченной задолженности и профессии. Выяснилось, что в топ-10 неплательщиков попали уборщица, генеральный директор, бармен и другие.

Для анализа были взяты данные за 2018-2019 годы — 28 000 человек. В Сибирском федеральном округе в топ-10 профессий вошли: уборщица (доля непогашенной части займа в сумме займа — NPL — за три месяца — 24 %), разнорабочий (23 %), экспедитор (22 %), сварщик, кассир, санитарка, монтажник, генеральный директор, бармен и электрик, говорится в пресс-релизе компании.

— В то время как в среднем по стране генеральные директора — это один из самых надёжных заёмщиков с самыми большими суммами займов, в Сибири, наоборот, генеральный директор — один из главных неплательщиков. Возможно, это связано с конъюнктурой рынка. Большая доля развитого и прибыльного бизнеса приходится на Центральный округ по множеству причин: логистика, партнёрская сеть, инфраструктура и так далее. К сожалению, Сибирь пока не может конкурировать с Центром по всем этим пунктам, хотя в некоторых — несомненно имеет преимущество, — объяснила руководитель отдела аналитики и рисков «Лайм-займ» Дарья Грищенко.

Отмечается, что у руководящего звена, к тому же, самые высокие суммы займов: в среднем у заместителей директоров — 12 500 тысяч рублей, руководителей — 12 0000 и генеральных директоров — 11 700. Самые низкие суммы займов у комплектовщиков — 6 200, грузчиков — 6 600 и швей — 6 900.

А в тройку профессий с самым низким NPL в СФО попали маляр (12%), инженер (12,5 %) и электромонтёр (13 %).

— Разнорабочие в России берут меньше всех займов, при этом и хуже всех возвращают — скорее всего, это следствие работы риск-менеджмента: такие клиенты очень рисковая группа, как мы видим по результатам, и одобряют кредиты им реже. При этом ни в Сибири, ни в НСО эта профессия не входит в ТОП неплательщиков. Это может быть связано с тем, что область труда не является в Сибири приоритетной: основной спрос на разнорабочих приходится на Центральный и Южный округа, — добавила Грищенко.

Дарья Грищенко отметила, что в целом и в Новосибирской области, и в Сибири, и в России среди профессий с низким уровнем невозврата есть представители так называемого среднего звена.

Фото: pixabay.com, автор- Alexas_Fotos

 

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