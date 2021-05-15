«Сибирский предел»: новая трасса и новые препятствия

В этот раз участникам нужно преодолеть почти двухкилометровую полосу препятствий.

На всей протяженности трассы их будут ждать 16 испытаний. Кроме традиционных: рукохода, скалодрома и разновысоких брусьев, бегунам придется пройти через несколько водных преград и справиться с крутыми подъемами.

По словам организаторов гонки с препятствиями — «Красное знамя» идеально подходит для таких соревнований.

Александр Вовкудан, директор муниципального учреждения «Стадион»:

«12 июня участники действительно проверят себя на пределе возможностей. Перепады высот на «Красном знамени» достигают нескольких десятков метров. Большую часть препятствий мы установим на самом стадионе, чтобы зрители могли наблюдать за прохождением трассы».

Бегунов разделят на несколько групп: сборные патриотических клубов (14-17 лет), взрослые команды и участников личных забегов.

Электронная регистрация на гонку с препятствиями откроется 20 мая на сайте.

Ранее СИБИРСКИЙ ПРЕДЕЛ прошел на стадионе «Чкаловец».