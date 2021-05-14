Имущество горизбиркома приросло садовым домом с кухней

Как следует из декларации о доходах руководства избирательной комиссии Новосибирска, опубликованной на сайте мэрии, доход председателя комиссии Тамары Краткой подрос с 2,9 млн в 2019-м до 3,1 млн в 2020-м. Имущество главы избиркома не изменилось: земельный участок, квартира, автопарковка и легковой автомобиль.

У заместителя председателя горизбиркома Андрея Голомазова доход, как и в 2019 году, составил 2 млн рублей. Из имущества за ним сохранились четыре квартиры (три в общей, одна в индивидуальной собственности), земельный участок (-1) и автомобиль Renault Koleos. Из приобретений можно отметить жилой дом (47,3 кв. м) с летней кухней. У супруги зампредседателя горизбиркома доход составил 0,1 млн (-0,1). Как и годом ранее, она владеет на правах разных форм собственности тремя квартирами.

Не изменились доход и имущество и у секретаря избирательной комиссии Татьяны Гладилиной — 1,7 млн, автомобиль Kia Venga и две квартиры в индивидуальной и общедолевой собственности. Стабильность и у супруга Гладилиной — 0,1 млн, два участка, дом, квартира и гараж.

Помимо членов избиркома, доходы открыл и новый глава Первомайского района Вадим Бобырь, назначенный на должность несколько дней назад, а до этого работавший управделами правительства Новосибирской области. В этой должности по итогам 2020 года доход чиновника составил 3,9 млн рублей. Собственности у Бобыря нет. Есть только квартира в пользовании площадью 152,6 кв. м.

До Бобыря из муниципальных чиновников о доходах сообщал только глава Октябрьского района Новосибирска Александр Колмаков.

Ранее сообщалось о доходах сенаторов и депутатов Госдумы, представляющих Новосибирскую область, депутатов Законодательного Собрания региона и руководителей муниципальных предприятий и учреждений Новосибирска. На очереди — доходы чиновников областного правительства, мэрии Новосибирска, депутатов горсовета Новосибирска и членов областной избирательной комиссии.