Строительство полигона ТКО в Искитимском районе в настоящее время не ведется

Работы по строительству объекта в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Искитимском районе Новосибирской области не ведутся и вестись не должны. Об этом министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Денис Архипов заявил 16 июля на совещании по вопросу о создании объекта размещения ТКО с объектом обработки вблизи с. Маяк Искитимского района Новосибирской области, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Министр подчеркнул, что в настоящее время необходимых условий для начала строительства полигона нет, в том числе, не пройдена государственная экологическая экспертиза.

— На данной территории сейчас однозначно не должно производиться никаких действий по строительству объекта в сфере обращения с ТКО. Прошу органы местного самоуправления поставить данные вопросы на особый контроль. Проект строительства в обязательном порядке пройдет государственную экологическую экспертизу, которую организует федеральный орган – Росприроднадзор. Заключение данной экспертизы будет представлено общественности – это обязательное условие для принятия решения о строительстве. Также будет проведено уточнение технического задания по проекту, направленное на оценку возможного потенциального риска для экологии, — подчеркнул Денис Архипов.

Согласно проверке органов МСУ, в настоящее время строительство полигона не ведется – не производится снятие грунтов, не обустраивается котлован. Администрацией Искитимского района выдано разрешение на строительство гаража для обслуживания уборочной техники, строительство данного вспомогательно-хозяйственного объекта, а также дороги не ведется. Министр ЖКХ поручил органам местного самоуправления также взять эти объекты на особый контроль.

Как прокомментировали в ходе совещания эксперты комиссии по экологии Общественной палаты г. Бердска, старый полигон, действующий на данной территории с 1954 года, не просто выработал свой ресурс, морально и физически устарел. Объем ежегодно размещаемого на действующем объекте мусора постоянно растет. При этом на полигоне не обеспечена сортировка отходов в связи с чем на полигоне содержится много активных химических соединений и иных потенциально опасных для экологии веществ. Необходима рекультивация данного объекта. Взамен должен быть создан современный инфраструктурный объект в сфере обращения ТКО, включенный в Территориальную схему размещения отходов в регионе и соответствующий требованиям генерального плана застройки муниципального образования. На новом объекте должны быть применены современные технологии, такие как геомембранная изоляция отходов от грунтов, мусоросортировка, переработка ТКО.

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