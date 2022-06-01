Сибирский Сбербанк выдал первый ипотечный кредит по льготной программе для IT-специалистов

Клиент приобрел квартиру в одной из новостроек Новосибирска. Всего в Сибирский банк поступило 274 заявки, 135 из них – в Новосибирске.

Оформить ипотеку по льготной ставке могут сотрудники российских IT-компаний в возрасте от 22 до 44 лет включительно. Для этого компания-работодатель должна осуществлять деятельность в области информационных технологий, иметь аккредитацию Министерства цифрового развития и не менее 1 квартала пользоваться налоговыми льготами.

С учётом НДФЛ доход сотрудника за последние 3 месяца работы должен быть не менее 150 тысяч рублей, если место работы находится в регионе численностью более миллиона жителей, и не менее 100 тысяч рублей, если компания-работодатель располагается в регионе с населением до миллиона человек. Максимальная сумма льготного кредита составляет 18 млн рублей для регионов с населением более миллиона человек и 9 млн рублей – для регионов с населением менее миллиона человек.

Максим Волков, заместитель председателя Сибирского банка ПАО Сбербанк: