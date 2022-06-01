Виновник аварии, в которой погиб новосибирский журналист, попросил смягчить наказание

— Первомайский районный суд Новосибирска назначил на 17.06.2022 судебное заседание, где будет рассмотрено поступившее 13.04.2022 ходатайства от Лазькова Н.С. о замене не отбытого срока наказания в виде лишения свободы более мягким видом наказания в соответствии со ст. 80 УК РФ, — сообщили в областном Управлении судебного департамента.

Напомним, что трагедия произошла 30 марта 2020 года. Антон Лучанский выходил из трамвая на остановке «Стадион Сибирь», в этот момент его на большой скорости сбил автомобиль Mercedes Benz E200 CDI. Находившийся за рулём в состоянии наркотического опьянения Никита Лазьков даже не предпринял попыток затормозить. Журналист скончался от полученных травм в машине «скорой помощи».

Никиту Лазькова приговорили к 6,5 годам лишения свободы в колонии общего режима, также с него взыскали компенсации морального вреда в пользу вдовы погибшего в размере 1,5 миллионов рублей.

После трагедии депутаты начали продвигать разработку региональной программы для решения вопроса безопасности остановочных платформ общественного транспорта.