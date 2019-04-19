Сибирский зерновой консорциум обретает очертания

— Основная задача создания зернового консорциума — объединение сибирских аграриев. Это необходимо для консолидации объемов сельхозпродукции. Когда мы выходим на покупателей с 1 тысячей тонн, это будут одни цены и условия, а когда мы сконцентрируем предложения сельхозпроизводителей из Новосибирской, Омской областей, Алтайского края, Томска, Иркутска и Красноярска, то и цены, и условия будут совершенно иные. Возможна большая маржинальность для всех участников, — заявил на заседании XVIII Зернового круглого стола инициатор проекта, генеральный директор ООО «Новосибирская продовольственная корпорация», председатель общественного совета при министерстве сельского хозяйства Новосибирской области Александр Тепляков.

Он отметил, что при отгрузках в морском порту в Новороссийске региональные зернотрейдеры сталкиваются с ситуацией, когда крупные игроки рынка заранее выкупают объем экспорта, вносят предоплату, и в такой ситуации поставки даже нескольких десятков тысяч тонн из регионов Сибири оказываются неконкурентны.

Консорциум также даст возможность региональным компаниям доносить консолидированную точку зрения о ситуации на рынке до федерального центра. Ситуация, которая наблюдалась в отрасли в последние три года, показала, что это крайне необходимо для развития региональных сельхозрынков.

— Мы должны четко отстаивать свои права через ФАС, Минсельхоз РФ, другие официальные структуры. Напомню, до ценовых катаклизмов из Новосибирска до Новороссийска можно было довести зерно по цене2300-2700 рублей. Когда железнодорожного состава не стало, цены поднялись до 4500-4700. Исходя из каких прибылей транспортники установили такие цены? Это попытка нажиться на горе сельхозпроизводителей, которые вынуждены были продавать зерно по 5000-6000 рублей за тонну. Логистически мы оказались замкнуты в нашей зоне, и сложившиеся цены не соответствовали себестоимости и рентабельности на рынке для сибиряков, — говорит Тепляков.

— Разница между ценами: на зерно третьего класса в 2700 рублей между югом и нами, 3400 рублей по ячменю и т.д. Такие ценовые перекосы — это в принципе нонсенс, их просто не может быть. Именно поэтому мы через все источники пытались донести, что так нельзя работать. Мы же здесь живем не только для того, чтобы выживать, но и хотим развиваться, — напоминает Александр Тепляков. — В 2017 году, когда можно было продать около 200 тысяч тонн в Монголию, сибирские губернаторы предлагали выставить на продажу 600-700 тысяч тонн из интервенционного фонда. Цена на тот момент была совершенно нормальной, и государство не потерпело бы никаких убытков. Но Минсельхоз РФ отказал, заявив, что у нас нормальные балансы. А потом, вместе того чтобы включить механизм зерновых интервенций, начались «интересные» предложения по компенсации зерновых тарифов, которых мы и не увидели.

Еще одна тема, которую участники консорциума планируют консолидировано продвигать, в том числе на федеральном уровне, — взаимодействие с федеральным центром, с Минсельхозом РФ через полпредство, региональные министерства, чтобы центр получал оперативную информацию о ситуации на местах и предложения участников рынка о том, как на нее можно повлиять, чтобы изменить в лучшую сторону.

Председатель Совета директоров ООО «Половинновский элеватор» Денис Субботин напомнил, что на первых зерновых круглых столах аграрии постоянно поднимали вопрос о том, что власть не слышит участников рынка и до нее невозможно достучаться. Идеи, которые сейчас начали прорабатываться и которые поддерживают губернаторы сибирских территорий, один из итогов совместной работы. По одиночке в Москве никого не услышат, согласился он.

— У нас задача — не только вывезти из округа зерновую продукцию. Мы видим, что в последние годы Алтай, который всегда был потребителем зерна, становится вывозящим регионом. Переработка скукоживается. А нам важно выходить на экспорт с продуктами переработки, обладающими более высокой добавочной стоимостью, и она остается в регионе, — подчеркнул Тепляков.

Предполагается, что в консорциум войдут сельхозпроизводители, переработчики, зернотрейдеры, транспортные структуры из регионов Сибири. На сегодняшний день поступили заявки из Алтая, Новосибирска, Кемерово, Омска и Томска. Как уточнил заместитель руководителя рабочей группы МА «Сибирское соглашение» Марк Роговой, документы о юридической регистрации консорциума представили 11 организаций. По его оценкам их будет значительно больше.

Организационно-правовая форма консорциума предлагается в виде некоммерческого партнерства, которое может создавать юрлица. В июле инициаторы проекта планируют созвать съезд учредителей консорциума, чтобы обсудить положение о деятельности, учитывающее интересы всех участников.

Решение о создании сибирского зернового консорциума было принято летом 2018 года. Это предложение поддержал полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе.

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