Сибирячка, ставшая инвалидом первой группы, требует от больницы 7 миллионов рублей

41-летняя Ольга Казанцева требует наказать бердских врачей за ошибку, допущенную ими 11 лет назад, которая стала для женщины настоящим кошмаром.

Ольга была на 16 неделе беременности, когда из-за тошноты стало невозможно есть. Она обратилась в больницу в Бердске.

— Меня госпитализировали, но неправильно оценили состояние: считали, что у меня диабет. Не поняли, что это токсикоз тяжелой степени и нужно совсем другое лечение, — поделилась Ольга Казанцева в беседе с КП-Новосибирск.

Меньше чем через две недели ее выписали, хотя чувствовала она себя только хуже.

На следующей день Ольга снова вызвала скорую и вернулась в больницу. Однако ее отправили домой через девять дней без улучшений. После она обратилась в поликлинику в Академгородке, по месту прописки, где получила направление в ЦКБ СО РАН. Там ей озвучили страшный диагноз – замершая беременность.

Ребенка спасти не удалось, а сама Ольга оказалась в реанимации.

— Врачам пришлось на неделю вводить меня в медикаментозную кому, потому что внутренние органы начали отказывать один за одним. У меня развилась энцефалопатия – был поражен мозг, — вспоминает собеседница издания. — Когда я очнулась, то не могла пошевелиться и ничего не видела. Со слухом тоже были серьезные проблемы.

После выписки Ольга весила на 12 килограммов меньше чем обычно. Слух постепенно почти восстановился, зрение лишь частично.

— Передвигаться самостоятельно я немного могу по квартире: во всех других местах мне нужна помощь. Мне дали инвалидность первой группы, — добавляет она.

В настоящее время сибирячка судится с больницей. По ее словам, суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска в части потери трудового заработка, а в части возмещения морального вреда занизил сумму более чем в 21 раз. Ей присудили 200 тыс. рублей в качестве компенсации, однако, она обжаловала это решение.

Ольга Казанцева требует 6 млн руб. в качестве компенсации морального вреда. И еще 1,3 млн. руб. – за потерянный заработок.