ХК «Сибирь» сыграет с «Сочи» в домашнем матче

22 ноября на ледовой арене в Новосибирске пройдет хоккейный матч «Сибири» против «Сочи». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Всего команды встречались 19 раз. Сибиряки одержали 10 побед (7 в основное время, 2 ― в овертайме и 1 ― по буллитам).

Однако разница шайб: 51:48 в пользу сочинцев.

Пока команда готовится к предстоящему мероприятию, болельщики во все обсуждают его.

– Шайб 5-6 нужно в ворота Сочи. – Сегодня иду на арену. Надеюсь, что победа будет за нами. – Когда выигрывать собираемся? – Ребятки, собираемся в кучу и начинаем победную серию!

Напомним, что прошлый матч «Сибирь» с разгромным счетом проиграла магнитогорскому «Металлургу». Матч завершился со счетом 4:1.

Ранее редакция сообщала о том, что «Сибирь» приобрела финалиста кубка Стэнли, вратаря Антона Худобина.