ХК «Сибирь» сыграет с «Сочи» в домашнем матче

22 ноября на ледовой арене в Новосибирске пройдет хоккейный матч «Сибири» против «Сочи». Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Всего команды встречались 19 раз. Сибиряки одержали 10 побед (7 в основное время, 2 ― в овертайме и 1 ― по буллитам).
Однако разница шайб: 51:48 в пользу сочинцев.
Пока команда готовится к предстоящему мероприятию, болельщики во все обсуждают его.
– Шайб 5-6 нужно в ворота Сочи.
– Сегодня иду на арену. Надеюсь, что победа будет за нами.
– Когда выигрывать собираемся?
– Ребятки, собираемся в кучу и начинаем победную серию!
Напомним, что прошлый матч «Сибирь» с разгромным счетом проиграла магнитогорскому «Металлургу». Матч завершился со счетом 4:1.
Ранее редакция сообщала о том, что «Сибирь» приобрела финалиста кубка Стэнли, вратаря Антона Худобина.
Фото со страницы ХК «Сибирь» в Вконтакте
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