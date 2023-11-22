Андрей Травников надеется, что в ближайшее время у специалистов мэрии проснется совесть

В ходе прямого эфира губернатора Новосибирской области Андрея Травникова выяснилось, что самое большое количество вопросов, которые поступают в Центр управления регионом, касаются качества уборки и состояния дорог и тротуаров Новосибирска. Один из телезрителей поинтересовался у губернатора, доволен ли он качеством уборки тротуаров после воскресного похолодания. Напомним, во время первого в 2023 году снегопада глава региона раскритиковал работу муниципальных служб.

— Состояние тротуаров лучше, но это вряд ли заслуга городских служб: погода другая. Морозы встали на сухую землю, поэтому гололеда меньше, но расслабляться специалистам мэрии нельзя. Нужно готовиться к тому, что зима в Сибири будет полноценной, — подчеркнул Андрей Травников.

Губернатор также прокомментировал информацию о том, что муниципалитет ссылается на разные бюджетные возможности и климатические условия Новосибирска, Москвы и Санкт-Петербурга, в том числе по финансированию уборки и содержания дорог и тротуаров.

— Надеюсь, что в ближайшее время у специалистов мэрии проснется совесть и они признают ошибки в работе, и самое главное расскажут горожанам, когда они начнут устранять эти ошибки и перестанут искать объяснения и причины: погода, казахские суховеи и другие природные явления, — заявил Травников. — Кроме того, если они не хотят сравнивать Новосибирск с Санкт-Петербургом, то пусть сравнят с районными центрами Новосибирской области. Я их посещаю регулярно летом и зимой и в некоторые районные центры содержатся лучше, чем столица Сибири. Они (муниципалитет) ищут причины, а нужно искать возможности, тем более, что помощь из областного бюджета на улучшение содержания дорог и тротуаров оказывается.

Травников напомнил, что месяц назад одобрил очередную закупку коммунальной техники, в том числе малой для содержания тротуаров.

— Но мне кажется, что вопрос не столько в отсутствии ресурсов. Сколько в организации работы. Я не один раз приводил пример. В других городах, когда едешь утром на работу, видишь дорожников, которые дочищают улицы, пешеходные переходы, работают в карманах куда не добирается техника. В Новосибирске такого явления не увидишь. Это пример упущения в организации работы, — констатировал глава региона. — Денег на все не хватает, есть города с более скромным бюджетом, но есть вещи на которые всегда находятся средства, как бы не было тяжело. Это ямочный ремонт, содержание дорог, ремонт тротуаров. Здесь нужно признать ошибки, не искать объяснения, а работать.

Вчера депутаты горсовета обратились к мэру Новосибирска с предложением отправить в отставку начальника департамента транспорта мэрии Константина Васильева.