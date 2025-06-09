Сибирячку удивили дети-роботы в Японии

Туристы из России, которые предпочитают отдыхать за рубежом, все чаще выбирают Японию. Это направление является одним из наиболее популярных за последние несколько лет.

Татьяна Брагина родилась в Томске, училась в магистратуре в Новосибирске, а сейчас живёт в Москве. Прошлым летом она вместе с мужем Михаилом ездила в Японию и поделилась своими впечатлениями о путешествии с Горсайтом.

Сибирячка рассказала, что не увидела в Токио особой роботизации и признаков суперсовременной страны, про которую ей рассказывали в школе.

— Из интересного мы увидели бедного робота-полицейского, чья задача – просто сканировать улицу, и в случае преступления – орать и сигнализировать, — поделилась она.

Татьяна рассказала, что в Японии набирают популярность роботизированные домашние питомцы. В стране очень жесткие законодательные ограничения на содержание животных. К тому же это удовольствие доступно лишь богатым японцам. Зачастую роботы-животные помогают решить проблему одиночества.

Однако японские умельцы пошли дальше. Сибирячка рассказала, что для одиноких людей были созданы роботы, которые заменяют детей. Таким образом в стране пытаются смягчить последствия негативных демографических тенденций в Японии, которая лидирует по показателям старения населения среди развитых стран.

— По словам экскурсовода, современное поколение в принципе не хочет рожать — решают пожить для себя. Пожилые японцы – старой закалки — считают, что не вправе вмешиваться в чужую личную жизнь. Помните, как у нас тамагочи были? Они играют с этими роботами, гладят их, уделяют им внимание. Но есть одна «потрясающая» опция, которой нет у детей, — можно просто выключить его и идти заниматься своими делами, — рассказала Татьяна.

Собеседница издания также рассказала, что её шокировала неприглядность и необустроенность детских садов в Японии. По словам гида, в стране нет как таковых детских площадок, поскольку все ездят в большие парки развлечений.

Помимо Токио сибиряки посетили соседние префектуры: одну из исторических столиц Киото, «город тысячи оленей» Нару и второй по величине город Японии Осаку.

— Киото нас очень поразило и порадовало. И потом ещё города Нара и Осака. Именно там есть всё, зачем едет, как мне кажется, любой турист в Японию – увидеть старинные замки, самурайские одеяния или гейш, — поделилась девушка.

При этом к туристам, по словам Татьяны Брагиной, абсолютно во всех городах отношение крайне доброжелательное и приветливое.

Ранее редакции сообщала, что сопредседатель комитета по туризму Опоры России проанализировала почему у туристов растет интерес в Новосибирску и области, а также какие гости приезжают в регион.