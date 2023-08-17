Сибиряк умер на дереве при сборе орехов

Житель Красноярского края с женой собирал кедровые орехи недалеко от Телецкого озера. Мужчина взобрался на дерево, на высоту в 15 метров, и внезапно перестал подавать признаки жизни. Супруга вызвала на помощь спасателей.
— Тело 61-летнего мужчины при помощи спасательной веревки спустили спасатели пожарной части села Улаган, передали его прибывшим к месту происшествия медицинским работникам бригады скорой медицинской помощи, констатировавшим его смерть. Причину гибели туриста установят эксперты. По факту произошедшего проводится доследственная проверка, — сообщили в СУ СК РФ по Республике Алтай.
По предварительным данным мужчина скончался от острой сердечной недостаточности.
Фото: СУ СК РФ по Республике Алтай
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