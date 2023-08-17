Штраф вместо урожая: в Новосибирской области установили сроки сбора дикоросов

В региональном министерстве природных ресурсов озвучили даты начала сбора дикоросов.

Сроки устанавливают для того, чтобы не нанести вред природе. Уже сегодня в лесу можно собирать бруснику. Как раз в середине августа созревает первый урожай. Второй сбор начнётся в октябре-ноябре. Чаще всего бруснику находят в лесах Куйбышевского, Усть-Тарского и Сузунского районах.

С 25 августа можно будет собирать кедровые орехи. Но только в тех местах, где нет лесосеменных плантаций. Их легко распознать по ровным рядам молодых кедров — там шишки собирать нельзя.

— Новосибирская область не так богата кедровыми насаждениями, как соседние области. Однако мест, где можно собрать шишку, довольно много. Это леса в Кыштовском, Колыванском, Болотнинском и Искитимском районах. Главное — собирать шишки аккуратно. Ветки у кедров ломать нельзя, иначе дерево может погибнуть. Это же природа наша, она нас кормит, — рассказал журналистам Infopro54 опытный «шишкарь» Владимир Соростеев.

С 5 сентября можно заготавливать клюкву. Этой ягоды много в лесах Венгеровского, Кыштовского, Северного и Убинского районов.

Если жители приступят к сбору орехов и ягод раньше разрешенного срока, им грозят штрафы до 1000 рублей. Организацию и юрлицо могут наказать на сумму до 20 тысяч рублей. Весь собранный урожай лесники в таком случае конфискуют. Сотрудники министерства природных ресурсов хорошо знают ягодные и ореховые места в новосибирских лесах. Поэтому постоянно патрулируют местность, пока сбор дикоросов запрещён.