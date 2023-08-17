Изменения в продаже алкоголя около учебных заведений появились в Новосибирске

Прокуратура Новосибирска добилась результатов в отношении постановления о розничной продажей алкогольной продукции вблизи образовательных учреждений. Теперь при решении вопроса о возможности осуществления продажи алкоголя вблизи учебных заведений будут учитываться все места для входов/выходов и въезда посетителей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Новосибирской области.

— Комиссия по оценке рисков, связанных с принятием муниципальных правовых актов органов города Новосибирска поддержала позицию прокуратуры, — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что ранее прокуратура выявила неопределенность содержащихся в постановлении мэрии положений и понятий, которая привела к неоднозначному пониманию и их произвольному применению органами государственной власти и организациями.

Ранее редакция сообщала о том, что более 100 литров алкоголя изъято на медовой ярмарке в Новосибирске.