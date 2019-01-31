Сибирякам покажут море

С 7 по 10 февраля в Новосибирске в выставочном зале кинотеатра «Победа» (ул. Ленина, 7, 4 этаж) пройдет бесплатная фотовыставка Антона Уницына «Что такое море?».
Холодной сибирской зимой предлагаем вам окунуться в неповторимую атмосферу: дух соревнований и моря во всем его многообразии, а также эмоции людей, для которых море стало частью жизни.
Солнечная Хорватия и незабываемая парусная регата-2018, в объективе лучшего фотографа России Антона Уницына.
Парусная регата в Хорватии — совместный проект «Харизмы» и Сибирского Яхтенного клуба. Каждый год в соревнованиях принимают участие известные бизнесмены из Новосибирска и других городов. В 2018 году серия фотографий Антона Уницына, снятых на регате, заняла первое место в категории «Спорт» международного конкурса IPA (Нью-Йорк).
Приглашаем наших друзей и всех неравнодушных к солнцу, морю и творчеству зарядиться энергией лета. Выставка продлится с 7 по 10 февраля в выставочном зале кинотеатра «Победа» на 4 этаже.
Время работы: с 12:00 до 21:00. Вход свободный!
Антон Уницын — российский фотограф-документалист, SonyAlpha professional, член Союза фотохудожников России, член Русского географического общества, преподаватель курса «Фотожурналистика» в Новосибирском государственном университете.
Организаторы мероприятия: Центр «Харизма» и Сибирский яхтенный клуб.
Главный партнер события: Инвестиционная компания «Фридом Финанс».
Партнеры мероприятия: event-команда «La Морковь», кинотеатр «Победа».
Фото предоставлены Центр «Харизма»
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