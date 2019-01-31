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Сибирякам покажут море

В Новосибирске пройдет выставка фотографий «Что такое море?», занявшая первое место на международном конкурсе в Нью-Йорке.
  • 31/01/2019, 09:00
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С 7 по 10 февраля в Новосибирске в выставочном зале кинотеатра «Победа» (ул. Ленина, 7, 4 этаж) пройдет бесплатная фотовыставка Антона Уницына «Что такое море?».

Холодной сибирской зимой предлагаем вам окунуться в неповторимую атмосферу: дух соревнований и моря во всем его многообразии, а также эмоции людей, для которых море стало частью жизни.

Солнечная Хорватия и незабываемая парусная регата-2018, в объективе лучшего фотографа России Антона Уницына.

Парусная регата в Хорватии — совместный проект «Харизмы» и Сибирского Яхтенного клуба. Каждый год в соревнованиях принимают участие известные бизнесмены из Новосибирска и других городов. В 2018 году серия фотографий Антона Уницына, снятых на регате, заняла первое место в категории «Спорт» международного конкурса IPA (Нью-Йорк).

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Приглашаем наших друзей и всех неравнодушных к солнцу, морю и творчеству зарядиться энергией лета. Выставка продлится с 7 по 10 февраля в выставочном зале кинотеатра «Победа» на 4 этаже.

Время работы: с 12:00 до 21:00. Вход свободный!

Антон Уницын — российский фотограф-документалист, SonyAlpha professional, член Союза фотохудожников России, член Русского географического общества, преподаватель курса «Фотожурналистика» в Новосибирском государственном университете.

  • Фотографии выставлялись более чем на 30 выставках: Лондон, Нью-Йорк, Дубай, Стамбул, Москва, Санкт-Петербург…
  • Обладатель премии «Award of Excellence» в номинации «Feature picture story — newspaper» международного фотоконкурса 73rd Pictures of the Year International POYi.
  • Обладатель Deeper Perspective of Year Award и первого места в номинации Deeper Perspective международного фотоконкурса International Photography Awards 2017 (IPA-CIS).
  • Победитель всероссийского фотоконкурса «Молодые Фотографы России 2015»
  • Победитель проекта «Best of Russia» в 2012, 2013, 2015 годах.

Организаторы мероприятия: Центр «Харизма» и Сибирский яхтенный клуб.

Главный партнер события: Инвестиционная компания «Фридом Финанс».

Партнеры мероприятия: event-команда «La Морковь», кинотеатр «Победа».

Фото предоставлены Центр «Харизма»

Возрастные ограничения: 16+

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