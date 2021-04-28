Сибирякам рассказали, как взять кредит и вернуть по нему проценты

У вас есть еще 2 месяца, чтобы воспользоваться акцией «Хит за 0!» с возможностью возврата всех уплаченных процентов по кредиту. Для этого:
При соблюдении данных условий банк вернет вам все проценты, уплаченные по кредиту с даты участия в акции. Чтобы распорядиться сэкономленными средствами, долго ждать не придется. Деньги поступят на счет в течение 5 рабочих дней после полного погашения кредита.
Выберите сумму и срок кредита и подайте заявку на сайте, в приложении BL-online или любом офисе банка. Акция проводится с 1 декабря 2020 года по 1 июля 2021 года.
Банк «Левобережный» (ПАО):
тел. 8-800-3333-555
Фото предоставлено пресс-службой банка
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Новости компаний
Комментировать