Сибирякам рассказали, как взять кредит и вернуть по нему проценты

У вас есть еще 2 месяца, чтобы воспользоваться акцией «Хит за 0!» с возможностью возврата всех уплаченных процентов по кредиту. Для этого:

возьмите в Банке «Левобережный» потребительский кредит до 1 млн рублей на 3-5 лет;

подключите услугу «Ваша гарантия минимальной ставки»;

платите по кредиту вовремя, без просрочек;

пользуйтесь кредитной картой банка до погашения кредита (минимум 9 операций оплаты товаров и услуг на общую сумму от 9 999 рублей в месяц).

При соблюдении данных условий банк вернет вам все проценты, уплаченные по кредиту с даты участия в акции. Чтобы распорядиться сэкономленными средствами, долго ждать не придется. Деньги поступят на счет в течение 5 рабочих дней после полного погашения кредита.

Выберите сумму и срок кредита и подайте заявку на сайте, в приложении BL-online или любом офисе банка. Акция проводится с 1 декабря 2020 года по 1 июля 2021 года.

Банк «Левобережный» (ПАО):

тел. 8-800-3333-555

nskbl.ru