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ВТБ начнет выдавать ипотеку на строительство домов

  • 28/04/2021, 15:04
Во втором квартале ВТБ готовится запустить ипотечную программу для индивидуального строительства домов.

Наравне с этим банк выступает за модернизацию рынка ИЖС и разработку системных инструментов для развития рыночных кредитных программ. Об этом заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

Программа позволит клиентам приобрести участок земли и построить дом по индивидуальному проекту, заняться возведением объекта на территории с комплексной застройкой или с коттеджными поселками, приобрести дом по модели «домокомплекта под ключ». Подключение различных сегментов кредитования будет постепенным, начиная со 2 квартала и до конца года.

«С учетом обширной территории нашей страны и безусловного спроса населения на комфортное и просторное жилье, сегмент частного строительства является крайне перспективным для рынка недвижимости в России. ВТБ готовится запустить новый продукт для клиентов, желающих построить дом, и поддерживает решение развивать сектор ИЖС на общегосударственном уровне, включая поддержку финансирования домохозяйств. В перспективе граждане получат более комфортное и доступное жилье, банки – дополнительные гарантии его строительства, а отрасли экономики России – дополнительный импульс для развития», – отметил Анатолий Печатников.

 Проекты индивидуального строительства занимают небольшую долю в общем объеме ипотечных кредитов. В прошлом году, согласно данным Росстата, 289 тыс. объектов было введено в эксплуатацию, всего 40 тыс. жилых домов приобретены в ипотеку. Основная причина состоит в том, что рынок ИЖС развит гораздо слабее по сравнению с новостройками или вторичной недвижимостью в городах. При этом опыт пандемии продемонстрировал, что граждане активно интересуются готовой загородными объектами: только в ВТБ спрос на них в прошлом году по числу сделок вырос на 30% к 2019 г.

Топ-менеджер ВТБ (ПАО) подчеркнул, что на рынке ИЖС действуют иные строительные стандарты по сравнению с многоквартирными домами и высока доля самостоятельных построек, которые не всегда соответствуют правилам строительства. Поэтому программы ИЖС могут стать популярными при комплексной проработке стандартов, которым должны соответствовать индивидуальные проекты.

«Мы считаем, что основная задача рынка сегодня – разработать комплекс мер, который позволит всем крупнейшим игрокам выдавать выгодные для населения кредиты на строительство частных домов и задействовать несколько отраслей экономики, увеличив долю ИЖС в общем объеме стройки», – заявил зампред ВТБ.

Проработка механизмов на комплексном уровне может включать несколько направлений. Первое – внедрение системы аккредитованных подрядчиков для разработки строительного проекта дома, который будет более прогнозируемым для кредитора. Второе – создание института специальных аудиторских служб, они позволят банкам получать корректную информацию по объекту и застройщику. Одна из ключевых задач – развитие государственной и региональной программы по обеспечению массивов индивидуальной застройки всей необходимой инфраструктурой для решения социальных вопросов, а также обеспечение транспортной доступности объектов.

Защитить граждан от возможного «недостроя» и минимизировать потенциальное число дефолтов позволит использование специальных счетов для оформления кредита на ИЖС (эскроу, аккредитив, сервис безопасных расчетов), на которых будут блокироваться деньги заемщика до передачи ему готового объекта, по аналогии с рынком новостроек. Для страхования рисков невозврата кредита или недостроенного объекта недвижимости можно привлечь страховые компании для покрытия полной суммы задолженности.

Субсидирование ставки как по проектному финансированию застройщиков, так и для ипотечных заемщиков поможет удешевить стоимость жилья для граждан. Для собственного дома в пересчете на цену квадратного метра площади она может быть в несколько раз ниже стоимости 1 кв. м в средней новостройке.

«Спрос россиян на ипотеку не снижается, а продолжает расти. По нашим прогнозам, рынок в январе-апреле может вырасти более чем в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, продажи превысят 1,7 трлн руб. При этом доля индивидуальных построек в ипотеке пока остается недостаточной. Поэтому считаем приоритетно важным обеспечить граждан возможностью не только переехать в города и приобрести квартиру в новостройке или вторичке, но и построить дом в своем регионе. Подчеркну, что особо важно на фоне такого развития ИЖС не допустить роста цен как на сами объекты, так и на всю цепочку строительства», ­– добавляет Анатолий Печатников.

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : финансы ипотека на строительство домов ВТБ банки


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