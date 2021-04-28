Туроператоры попросили отменить двойные ПЦР-тесты по возвращении из-за границы

Ассоциация туроператоров России (АТОР) предлагают отменить тесты для тех, кто сделал прививку от коронавируса, а для остальных оставить обязательным только один тест.

— Требование двойной сдачи ПЦР-теста по возвращении в Российскую Федерацию существенно увеличивает стоимость поездки, особенно для семей. Так, стоимость одного стандартного анализа в Москве и Петербурге составит от 2 290 до 2 550 р., срочного от 2 860 до 3 240 р. на человека, — говорится в письме, подписанном первым вице-президентом АТОР Владимиром Канторовичем.

Туроператоры напомнили, что Кипр, Грузия, Хорватия, Мальдивы принимают российских туристов с прививкой от коронавируса (в том числе и вакциной «Спутник V») без ПЦР-тестов.

В апреле Роспотребнадзор обязал всех прилетающих из-за рубежа туристов сдавать по два ПЦР-теста: на третий и пятый день после возвращения в Россию. До 1 мая это касается только туристов из Турции и Танзании, после 1 мая — всех возвращающихся, в том числе и из Абхазии и Белоруссии.