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Сибирякам рассказали, сколько можно заработать на вкладе

  • 08/06/2021, 17:17
Доходность по одному и тому же вкладу может отличаться в зависимости от разных параметров – суммы, срока и способа размещения.

Как получить по вкладу максимальный доход, объясняют специалисты Банка «Левобережный».

Вы можете заработать на своих накоплениях без особых усилий. Для этого не обязательно обладать солидным капиталом – достаточно иметь на руках 50 000 рублей. И открыть вклад, например, «Любимый» с гарантированно высокой ставкой до 6,25% годовых на весь период размещения средств. Проценты по нему выплачиваются ежемесячно и ими можно распоряжаться в любое время на ваше усмотрение. Можете хранить их на счете, снимать и рассчитываться наличными или же выпустить к счету карту, чтобы расплачиваться заработанными процентами за покупки в магазинах и сети интернет.

Срок вклада может составлять один, полтора и два года. От этого зависит ставка – 5%, 5,5% или 6% годовых соответственно. Но можно заработать на 0,25% больше, если открыть вклад самостоятельно, в приложении Банка «Левобережный» BL-online. В этом случае доход будет рассчитываться по ставке 6,25% годовых при размещении средств на два года. Например, вы разместите онлайн 250 000 рублей. За 2 года вы заработаете 31 250 рублей и заберете в конце срока 281 250 рублей. Посчитайте свой доход в онлайн-калькуляторе. Вклад можно продлить на тот же срок под процентную ставку, которая будет действовать в банке на момент пролонгации.

Для пенсионеров, у которых зачисление пенсии происходит на счет/вклад в Банке «Левобережный», действуют высокие ставки, независимо от способа размещения средств. Они могут открыть вклад в любом отделении банка под 5,25% годовых на один год, 5,75% – на полтора года и 6,25% – на два года.

Будьте спокойны за свои средства. Банк «Левобережный» является участником системы страхования вкладов с 2004 года. Дополнительная гарантия безопасности – это ежегодное подтверждение надежности банка аналитиками авторитетного экономического издания Forbes. В 2021 году «Левобережный» занял 45-е место рейтинга среди ведущих банков России.

Оформить вклад можно в интернет-банке и мобильном приложении BL-online, а также в любом офисе Банка «Левобережный» (ПАО). За консультацией обращайтесь по телефону 8-800-3333-555.

Фото предоставлено пресс-службой банка

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Регионы: Сибирь

Теги : финансы вклады банки Банк Левобережный


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