Сибирякам рассказали, сколько можно заработать на вкладе

Как получить по вкладу максимальный доход, объясняют специалисты Банка «Левобережный».

Вы можете заработать на своих накоплениях без особых усилий. Для этого не обязательно обладать солидным капиталом – достаточно иметь на руках 50 000 рублей. И открыть вклад, например, «Любимый» с гарантированно высокой ставкой до 6,25% годовых на весь период размещения средств. Проценты по нему выплачиваются ежемесячно и ими можно распоряжаться в любое время на ваше усмотрение. Можете хранить их на счете, снимать и рассчитываться наличными или же выпустить к счету карту, чтобы расплачиваться заработанными процентами за покупки в магазинах и сети интернет.

Срок вклада может составлять один, полтора и два года. От этого зависит ставка – 5%, 5,5% или 6% годовых соответственно. Но можно заработать на 0,25% больше, если открыть вклад самостоятельно, в приложении Банка «Левобережный» BL-online. В этом случае доход будет рассчитываться по ставке 6,25% годовых при размещении средств на два года. Например, вы разместите онлайн 250 000 рублей. За 2 года вы заработаете 31 250 рублей и заберете в конце срока 281 250 рублей. Посчитайте свой доход в онлайн-калькуляторе. Вклад можно продлить на тот же срок под процентную ставку, которая будет действовать в банке на момент пролонгации.

Для пенсионеров, у которых зачисление пенсии происходит на счет/вклад в Банке «Левобережный», действуют высокие ставки, независимо от способа размещения средств. Они могут открыть вклад в любом отделении банка под 5,25% годовых на один год, 5,75% – на полтора года и 6,25% – на два года.

Будьте спокойны за свои средства. Банк «Левобережный» является участником системы страхования вкладов с 2004 года. Дополнительная гарантия безопасности – это ежегодное подтверждение надежности банка аналитиками авторитетного экономического издания Forbes. В 2021 году «Левобережный» занял 45-е место рейтинга среди ведущих банков России.

Оформить вклад можно в интернет-банке и мобильном приложении BL-online, а также в любом офисе Банка «Левобережный» (ПАО). За консультацией обращайтесь по телефону 8-800-3333-555.