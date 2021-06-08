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ВТБ узнал, когда россияне чаще всего заказывают такси

  • 08/06/2021, 16:42
Клиенты сервисов по заказу такси в России больше всего тратят на поездки вечером и ночью воскресенья, а также вечером в понедельник.

Новости компанийОб этом свидетельствует статистика эквайрингового бизнеса ВТБ. Год назад, в разгар пандемии, россияне тратили на такси вчетверо меньше и активнее пользовались услугами такси в дневное время.

По данным эквайринга ВТБ, чаще всего в этом году россияне заказывали такси с полуночи субботы до 2 часов утра воскресенья, а также в период с 18-00 до полуночи в воскресенье и с 20-00 до 24-00 понедельника. В среднем в этот период за каждые два часа пользователи такси оплачивали от 125 тыс. до 137 тыс. заказов.

Периоды наибольших совокупных расходов на такси также в основном приходятся на вечер последнего дня недели: больше всего на поездки россияне тратят с 20-00 до 24-00 в воскресенье, а также в ночь с воскресенья на понедельник, когда снижается траффик общественного транспорта. Кроме того, наибольшие траты зафиксированы с 20-00 до 22-00 в понедельник. В среднем за каждые два часа пиковых периодов пользователи такси тратят на поездки свыше 33 млн рублей, в то время как в часы наименьшей загрузки – всего 6 млн рублей за два часа. А вот самый высокий средний чек – 387 рублей – зафиксирован после полуночи в среду.

Реже всего россияне пользуются такси по будням с 4 до 6 утра, а также в субботу с 6 до 8 часов. Исключение составляет понедельник: в первый рабочий день спрос на такси даже ранним утром достаточно высок и лишь в два раза ниже, чем в пиковые часы. Самый низкий средний чек – 158 рублей за поездку — фиксируется с 6 до 8 утра в пятницу и с 8 до 10 утра в четверг.

Распределение трат на такси заметно изменилось по сравнению с периодом пандемии. В мае прошлого года россияне совершали поездки втрое реже, при этом часы пикового спроса приходились на последние 4 часа воскресенья, а также на периоды с 16 по 22 в субботу и с 10 до 12 дня в пятницу и субботу. Пиковые траты тоже фиксировались на два часа раньше, чем в этом году, а максимальный средний чек – 326 рублей – отмечался с полудня до 14-00 в понедельник и вторник.

«Многие жители мегаполисов, которые чаще всего пользуются услугами такси, с началом летнего сезона стали активно уезжать на выходные к родственникам, друзьям и за город. Поэтому пиковые траты на поездки приходятся на поздний вечер воскресенья, когда они возвращаются обратно. Мы видим, что в пандемию многим россиянам пришлось пересмотреть свои привычки: ради безопасности пересесть с общественного транспорта в такси и возвращаться домой раньше, при этом доходы служб такси кратно сократились. Однако сейчас привычки городских жителей восстанавливаются, и часы пиковой активности в части пользования услугами такси совпадают с показателями 2019 года», — комментирует Владимир Турчин, начальник управления «Развитие технологий эквайринга» ВТБ (ПАО).

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : эквайринг финансы ВТБ банки


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