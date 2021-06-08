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Объединение VIP-сlub открывает новые тренды современного мира

  • 08/06/2021, 17:26
Автор: Ольга Еренкова
bazovaja
В ряды сообщества профессионалов и лидеров бизнеса влились новые участники, а все члены Клуба получили возможность пообщаться на актуальные темы.

Встреча членов Клуба состоялась в ресторане «МЁД». Президент VIP-club Алексей Потапов отметил уникальность ресторанного пространства, предоставляющего блестящие возможности для проведения любых крупных мероприятий. Особо он выделил идеальное место для коллективных фотографий — монументальную лестницу, эксклюзивный элемент интерьера ресторана «МЁД», где все участники встречи впоследствии замечательно разместились для памятного фото.

Генеральный директор ресторана Ирина Мирошникова работает в ресторанном бизнесе не первое десятилетие и не понаслышке знает, что приносит успех. Она подчеркнула, что в ресторане «МЁД» всегда рады гостям и гарантируют идеальную кухню и атмосферу зала как для участников VIP-мероприятий высокого уровня, так и для бизнес-конференций или романтического ужина вдвоем.

Но вернемся к встрече VIP-club.

Ирина Мирошникова

По традиции Клуба, на таком масштабном мероприятии сначала следует представление всех участников и гостей. Тем более что многие пришедшие на встречу члены Клуба давно не виделись.

Алексей и Елена Потаповы — основатели Клуба, сменяя друг друга у микрофона, сумели найти оригинальные характеристики и точные эпитеты для каждого участника. Оно и понятно, в члены Клуба с более чем 25-летней историей, объединяющего знаковые и влиятельные персоны: предпринимателей, политиков, представителей культуры, науки, спорта, искусства, общественных деятелей, можно попасть только по рекомендации уже действующего участника. Процесс отбора выверен годами. Каждый участник представляет отрасль или отдельное направление бизнеса, которое потенциально полезно всем членам сообщества.

Клубный формат появился в России в 90-е, но не все клубы сумели сохраниться. VIP-club, благодаря организаторскому таланту его создателей, — по-прежнему популярное место для встреч известных в своем деле персон Новосибирска и Сибири. Алексей Потапов уверен, что формат закрытых заседаний, собирающих экспертов-профессионалов, возглавляющих успешные компании города с безупречной репутацией, весьма полезен и как способ обмена важной информацией, и как встреча единомышленников в атмосфере делового общения и совместного отдыха.

Официальная церемония по представлению новых членов Клуба всегда вызывает бурный интерес, тем более что представляют не просто компании и их историю, а профессиональный опыт первых лиц, их личные качества.

Первым Алексей Потапов представил человека с большим опытом в коммерческой и личной безопасности. Роман Мансуров в этой сфере трудится более 25 лет, развивает компанию «Подразделение «Д» — на сегодняшний день это предприятие-лидер по оказанию комплексной безопасности на территории СФО.

Роман Мансуров

— Романа Николаевича я знаю давно, он действительно большой профессионал в своем деле, уже не раз члены Клуба, по нашей рекомендации, обращались именно в «Подразделение «Д». Здесь всегда умеют решить даже самые сложные вопросы.  Именно поэтому я с удовольствием представляю вам Романа Мансурова, — отметил Алексей Потапов.

Безопасность не была бы настолько совершенной без современных интеллектуальных систем контроля и доступа. Такой компанией в Новосибирске и СФО является фирма DTS или «ДельтаТехСервис» под управлением Александра Геннадьевича Халкова и Андрея Николаевича Блёскина. Это признанные эксперты с огромным практическим опытом в области электронных средств безопасности, существующих сегодня на рынке — начиная с пожарной автоматики, видеонаблюдения, биометрических систем доступа. А в идеале они разрабатывают совместно с партнерами полный комплекс мероприятий, учитывающий все аспекты важных мер безопасности.

Елена Потапова, Александр Халков, Андрей Блескин, Алексей Потапов

Александр Халков в ответном слове заметил:

— Мы знакомы много лет и с Алексеем, и с Еленой — основателями Клуба, всегда приятно и полезно общаться в кругу единомышленников.

Компанию серьезных и брутальных мужчин, принятых в этот вечер в Клуб, удачно дополнила бизнес-леди, у которой, как оказалось, целых три направления деятельности.

Рекомендателем на этот раз выступила действующий участник Клуба — Людмила Михайловская («Бизнес Альянс»).

Новый участник — Екатерина Андреевна Булаткина, основатель базы отдыха «Лесница». Комфортная среда базы отдыха была создана в живописном лесу рядом с Бердском, недалеко от Морозово. Но Екатерина на этом не остановилась и открыла еще два сложных направления, требующих не только высокой организованности, внимания, но и профессионального подхода. Кейтеринговая компания «Лес», родившаяся изначально на базе «Лесницы» для комфортного проведения торжеств и корпоративов, уже перебирается в Новосибирск и расширяет свои возможности. А типография «САР» удачно вписывается в концепцию предоставления услуг под ключ, ведь давно известно, что без рекламы бизнесу бывает сложно.

Людмила Михайловская, Елена Потапова, Екатерина Булаткина, Алексей Потапов

 По словам Людмилы Михайловской, Екатерина Булаткина — чуткий и душевный человек, на поддержку которого всегда можно положиться и в личном общении, и в бизнесе.

По клубной традиции под бурные аплодисменты собравшихся новым членам Клуба «ветераны» общественного объединения вручили подарки — вкуснейшие торты «Кондитерской семьи Воробец», комплекс для иммунитета от компании «Ведабиотика», сертификаты стоматологической клиники Зубаревой, зерновой кофе «Кофе радости», живительную воду Kangen.

Приятным сюрпризом для собравшихся стало чествование Вячеслава Васильевича Башмакова — основателя компании «БаркСтройСервис» (проектирование и строительство банных комплексов и домов), который является членом Клуба более 20 лет. Вручая памятный сертификат VIP-club, Алексей Потапов поблагодарил Вячеслава Башмакова за многолетнее безупречное сотрудничество и участие в деятельности Клуба.

Такая оценка заслуг перед обществом безусловно важна. Любому бизнесу, а особенно основателям компаний, очень важно понимать, насколько проекты востребованы, соответствуют запросам общества или требуют новых усилий для дальнейшего развития.

Вячеслав Башмаков

Истории успеха особенно радуют, когда ты лично знаком с ее героями. Именно такую уникальную возможность уже много лет предоставляет объединение VIP-club, создавая площадку и почву для общения первых лиц.

В качестве премиум-партнера встречи Алексей Потапов представил образовательный центр «РОСТ» и предоставил слово руководителю компании Олесе Орловой. Она трудится в сфере образования 19 лет, является доктором филологических наук, опубликовала более 70 научных и учебно-методических работ. В 2016-2019 годах Олеся Орлова работала в правительстве Новосибирской области: сначала замминистра образования, науки и инновационной политики, а после разделения министерства — замминистра науки и инновационной политики.

Олеся Орлова

— Частная школа «РОСТ» — это очень современная школа, работающая по особой образовательной модели школы полного дня, основной концепцией которой является не только развитие и открытие способностей, но и воспитание детей с лидерскими качествами. Полупансион предусматривает пятиразовое питание. За это время дети с утра занимаются по учебным предметам, а после обеда посещают разные кружки и секции, включая игру на музыкальных инструментах, занятия спортом, техническим творчеством, — рассказывает Олеся Орлова. — Важной частью образовательного процесса является самостоятельная работа школьников, которая развивает навыки самодисциплины. В то же время у ребят есть тьюторы, помогающие справляться с трудностями. Школа дает полное среднее образование. Стратегии обучения предусматривают как продолжение обучения в вузе, так и возможность получить прикладную специальность в рамках колледжа. Иностранных языков в школе пять: английский (как базовый с 1 класса) и дополнительные немецкий, французский, китайский, испанский — на выбор.

Основателем школы и идейным вдохновителем является известный бизнесмен Александр Бойко. Это хороший показатель для его нового образовательного проекта, на презентацию которого в школу «РОСТ» пригласила всех собравшихся директор образовательного центра Олеся Орлова.

От образовательного проекта внимание собравшихся плавно перешло к инновационным проектам членов Клуба.

Основатель «Ведабиотика», к.м.н. Олег Викторович Сорокин представил видеосюжет, в котором показано производство разработанных его компанией пробиотиков пятого поколения. Производство размещено на предприятии «ВекторБиальгам», что говорит о высоких стандартах и гарантирует качество препаратов фирмы «Ведабиотика». Препараты уже продаются во многих аптеках не только Новосибирска, но и по всей стране.

Еще одним партнером встречи выступила компания, продвигающая на российском рынке новацию — воду с полезными свойствами Kangen. Представитель проекта в Новосибирске Ирина Лазаренко и ее коллега из московского представительства Марина Пирогова рассказали об истории возникновения уникальной технологии, объяснили её суть и достоинства.

Марина Пирогова

— Вода Kangen — это вода, преобразованная по инновационной технологии компании Enagic, близкая по своим свойствам и характеристикам к воде уникальных природных источников. Новшество подразумевает использование специальной аппаратуры в домашних условиях для очистки и насыщения воды отрицательными ионами, — пояснила Ирина Лазаренко. — Универсальная технология позволяет очистить водопроводную воду, произвести ионизированную щелочную воду, создать кислую среду путем электролиза. Каждый тип воды предназначен для того, чтобы закрыть потребность человека в чистой питьевой воде, воде для приготовления пищи и для уборки помещений. Разные типы воды справляются с этими процессами гораздо успешнее обычной воды из-под крана.

Марина Пирогова подчеркнула, что технологи Enagic — это не фильтр, а генератор непрерывного электролиза воды, восьмипластинчатый ионизатор, разработанный в Японии.

Ирина Лазаренко

— Генератор прослужит своим владельцам не один десяток лет, так как каждая единица продукции собирается вручную на фабрике в Японии и проходит тщательный контроль качества, — уточнила эксперт. В неформальной части встречи Ирина Лазаренко на примерах с использованием реагентов показала — насколько произведенная генератором вода Kangen превосходит по своим качествам обычную воду из-под крана.

Уровень доверия между членами Клуба настолько высок, что желающие могли тут же забрать дорогостоящий генератор на бесплатный недельный тест-драйв «под честное слово» или заказать доставку полезной воды в необходимом количестве.

Вечер рабочего дня оказался настолько насыщенным, истории успеха настолько интересными, полезными и захватывающими внимание, что все прекрасно отдохнули. Ознакомительный экскурс по технологическим и образовательным новациям перерос в деловой ужин в приятной компании единомышленников.

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Фото предоставлены объединением VIP-сlub

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Рубрики : Бизнес Стиль жизни

Регионы: Новосибирск

Теги : сообщество предпринимателей бизнес VIPллуб


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