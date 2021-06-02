Сибирякам выдают и рефинансируют кредиты под 9,9% годовых

А за рекомендацию банка можно уменьшить ставку до рекордно низких 4,9% годовых! Предложение действует с 1 по 30 июня 2021 года.

Хотите обновить дачный участок, наконец сделать ремонт дома, съездить в долгожданное путешествие или сделать покупки своей мечты? На что бы вам ни понадобились деньги, вы можете получить от 300 тысяч до 1 млн рублей всего под 9,9% годовых*. Главное успеть оформить кредит до конца июня. При этом можно выбрать максимально комфортный для вас срок погашения – от 6 месяцев до 7 лет. Такие же условия действуют и для тех, кто хочет рефинансировать кредит, оформленный в другом банке, или объединить несколько кредитов, чтобы снизить ежемесячный платеж.

Дополнительно банк предлагает уникальную возможность снизить ставку до 4,9% годовых**. Для этого нужно порекомендовать взять кредит в Банке «Левобережный» (ПАО) своим близким и друзьям. Ваша ставка будет уменьшаться на 1 процентный пункт за каждый оформленный кредит по вашей рекомендации.

Пенсионеров, помимо выгодной ставки, в отделениях банка ждет подарок. При оформлении кредита на сумму от 30 тысяч рублей с 1 мая по 31 августа 2021 года каждому пенсионеру выдается 5 кг сахара***.

Начните лето с «Честной ставкой»! Оставьте заявку на кредит одним из удобных способов – на сайте Банка «Левобережный», по телефону 8-800-3333-555, в мобильном приложении BL-online или в ближайшем отделении. Получить консультацию можно в единой справочной службе: 8-800-3333-555 (круглосуточная бесплатная линия).

* Сумма кредита – от 5 тысяч до 1 млн рублей. Процентная ставка – от 9,9% до 22,5% годовых в зависимости от суммы кредита и категории заемщика. Для новых клиентов банка и заемщиков с положительной кредитной историей ставка 9,9% годовых действует при сумме кредита от 300 тысяч до 1 млн рублей при условии наличия действующей дебетовой карты Банка «Левобережный» на момент выдачи потребительского кредита. Акция действует с 01.06.2021 до 30.06.2021.

**Клиент может понизить ставку максимально на 5 процентных пунктов (п.п.) в течение 6 месяцев с момента оформления кредита. По истечении каждого календарного месяца процентная ставка по действующему кредитному договору заемщика уменьшается на 1 п.п. за каждый факт выдачи кредита другому клиенту в Банке «Левобережный» по рекомендации заемщика. Срок акции – с 07.04.2021 до 31.12.2021.

***Пенсионерам выдается мешок сахара массой 5 кг при соблюдении ряда условий. Подарок выдается 1 раз независимо от количества оформленных кредитов, число подарков ограниченно. Выплата денежного эквивалента стоимости подарка или его замена не производится.

Банк «Левобережный» оставляет за собой право отказать в выдаче кредита, а также в любое время вносить дополнения и/или изменения в настоящие правила акции в одностороннем порядке. Банк информирует о дополнениях и/или изменениях правил на официальном сайте www.nskbl.ru.

Реклама. Банк «Левобережный» (ПАО). Лицензия Банка России № 1343.