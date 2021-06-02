Военные фильмы 1941-1945

Любители советского кинематографа часто ругают современное кино за несоответствие некоторых деталей и типажей главных героев, но на самом деле сравнение старых и новых фильмов про войну не имеет никакого смысла. Главная причина различия заключается в том, что создатели этих фильмов преследовали разные цели.

Советские фильмы для поднятия трудового духа граждан

Самые искушённые киноманы и знатоки фильмов про войну 1941-1945гг знают, что первые киноленты были отсняты задолго до победы. Интересный досуг для всей семьи – просмотр военных фильмов. Зрители традиционно их разделяют на две категории: фильмы советского периода и современные. Может показаться странным, что в столь сложный период для страны деньги тратят на съёмки фильмов, но именно в такие моменты необходима моральная поддержка, которую может дать только искусство. Поэтому новые фильмы выходили в течение всей войны и их продолжили выпускать после победы: https://voenhronika.ru/news/o_velikoj_otechestvennoj_vojne_1941_1945/1-0-3

Стоит отметить, что чаще всего в военные годы снимали комедии с романтическим и дружеским сюжетом. Подобные мотивы помогают забыть о беде, хотя бы на время просмотра. Особенно полюбили зрители фильм «Небесный тихоход», где пересекаются любовь, дружба и описание тягот военных дней.

Но было среди фильмов про ВОВ ,снятых в годы войны, место драмам и мелодрамам. Один из ярчайших примеров — лента «Два бойца» ,снятая по рассказу Льва Славина «Мои земляки». Фильм вышел в 1943 году, в переломный, но всё ещё очень тяжёлый период войны.

Сильные и глубокие истории о людях ,сумевших пережить все тягости войны, были сняты сразу после окончания военных действий. Уже в 1947 году вышел фильм «Подвиг разведчика», который рассказывает о сложной и противоречий судьбе советского разведчика. Ему нужно не только как можно скорее выйти на связь с командованием и передать важные сведения, но и выяснить кто из членов подполья является провокатором.

Вообще в конце 40-х было снято множество драматичных и захватывающим фильмов про великую отечественную войну. Наиболее яркики и запоминающимися лентами были «Повесть о настоящем человеке», «Звезда», «Молодая гвардия», «Сын полка», «Третий удар», «Она защищает родину». Это только часть примеров легендарных фильмов.

Но ,безусловно, золотое время советского кинематографа пришлось на конец 50-х и 60-е годы. Тогда было снято множество незабвенных кинолент. Позднее было создано множество фильмов про 1941 и последующие военные и послевоенные годы. Но именно кино созданное в период так называемой хрущёвской «оттепели» задало тон развитию советского кинематографа.

Современные фильмы про войну

Как бы скептически многие люди не относились к современному кинематографу, не стоит недооценивать важность новых фильмов про войну. Их основная задача — не дать забыть молодому поколению о подвиге ,совершенном советским народом, и тяготах, которые пережили люди. Поэтому, при более детальном просмотре, от зрителя не смогут ускользнуть некоторые важные детали и посыл. Особенно то, что чаще всего эти фильмы рассказывают о подвигах выдающихся исторических личностей, как например в фильмах «Девятаев» и «Сталинград».