На Новосибирской ГЭС завершили комплексную модернизацию оборудования

На Новосибирской ГЭС в рамках инвестиционной программы комплексной модернизации гидроэлектростанций РусГидро (ПКМ), согласованной министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, завершена замена основного оборудования ОРУ-110 кВ, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Общая стоимость реализации инвестпрограммы составила 400 млн рублей.

— В послевоенный период началось строительство важного элемента единой энергосистемы страны – Новосибирской ГЭС. Сегодня это одно из ведущих предприятий энергетики не только в нашем регионе, но и в Сибири. В 2020 году на ГЭС была проведена модернизация основного распределительного устройства. Через это распределительное устройство выдается основной объём электроэнергии, производимый станцией. Безопасность и надежность энергосистемы Новосибирска таким образом возросла, — отметил министр министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов.

По его словам, в ходе модернизации ОРУ-110 кВ заменены 20 выключателей, 46 разъединителей, 2 системы шин, введена функция дистанционного управления разъединителями, обеспечивающая безопасный порядок оперативных переключений. Работы велись без ограничения выдачи мощности станции, силами подрядной организации и персоналом станции с соблюдением всех необходимых мер безопасности, связанных в том числе со сложной эпидемиологической ситуацией.

В пресс-службе напомнили, что в регионе утверждено 7 инвестиционных программ по сетевым организациям: филиал Сибирский АО «Оборонэнерго», филиал «Сибирский» ОАО «ОЭК», филиала ОАО «РЖД», ООО «НГСК», ООО «НРСК-Сибирь», ФГУП «Энергетик», а также сформирована долгосрочная инвестиционная программа АО «РЭС» на 2021-2025 гг., в которую включены в том числе мероприятия по развитию электрических сетей для обеспечения технической возможности электроснабжения значимых для Новосибирской области инвестиционных проектов. Также согласованы инвестиционные программы Филиала ПАО «РусГидро» – «Новосибирская ГЭС» и АО «СО ЕЭС», поступившие из Минэнерго России.

Программа комплексной модернизации (ПКМ) Новосибирской ГЭС предусматривает поэтапную замену всего устаревшего и изношенного оборудования. Уже заменены все 7 гидротурбин станции, что позволило увеличить установленную мощность ГЭС с 455 до 490 МВт. Смонтирован новый главный щит управления станцией, использующий современные цифровые технологии. Общий объем финансирования ПКМ Новосибирской ГЭС — 16,4 млрд руб.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области