Сибиряки чаще жителей других регионов жалуются в соцсетях на качество жизни

С помощью технологии анализа больших данных авторы проекта (исследовательская группа двух сибирских университетов – Новосибирского государственного университета экономики и управления и Томского государственного университета) оценили уровень субъективного качества жизни людей во всех регионах России. Ученые пришли к выводу, что именно в так называемых «региональных сообществах» публикуются сообщения о социальной, экономической и политической ситуации в регионе.

В рамках исследования в 2018-2019 годах ученые проанализировали три млн. сообщений, опубликованных в 2,5 тыс. сообществах, в 2020-2021 годах было проанализировано порядка 10 млн. сообщений в восьми тысячах сообществ во ВКонтакте. Исследование завершено: за пять лет ученым удалось проработать и внедрить в жизнь новые инструменты и методологию сбора и анализа информации.

В ходе исследования ученые определили, как в различных регионах люди оценивают качество своей жизни.

Менее всего склонны выражать недовольство в социальных сетях жители Северного Кавказа (Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия-Алания) и Республики Алтай. Также негативного контента и реакций на него не так много в Псковской и Рязанской областях, Камчатском и Пермском краях. На противоположном полюсе находятся Оренбургская область и целый ряд регионов Западной Сибири (Алтайский край, Томская, Новосибирская и Кемеровская области), Вологодская, Саратовская, Тамбовская и Сахалинская области: здесь высказывается очень много недовольства качеством жизни.

— Возможно, такие региональные особенности в некоторой степени могут объясняться доступностью и культурно обусловленными практиками пользования интернетом, — резюмировал Евгений Щекотин, доцент кафедры социологии Новосибирского государственного университета экономики и управления (НГУЭУ).

Результаты исследования применимы в жизни: разработанные решения можно использовать для оперативного сбора информации об оценке жителями тех или иных аспектов качества жизни в регионе или отдельном городе.

Дальнейшие планы ученых связаны с усовершенствованием разработанных инструментов, привлечением новых источников данных. Например, таких, как мессенджер Telegram и поисковые запросы пользователей. Также специалисты работают над тем, чтобы охватить не только крупные населенные пункты, но и сельские поселения.