Как обезопасить домашнюю сеть Wi-Fi от посторонних

В интервью радио Sputnik эксперт направления специальных сервисов Ростелеком-Солар Александр Вураско сообщил, как можно защитить домашнюю сеть от взлома.

Если у пользователя не установлен пароль на беспроводную сеть, то, чтобы перехватывать данные, не нужно специального оборудования. Взломать ее можно с помощью подручных средств, а иногда достаточно просто сотового телефона, предупреждает специалист.

— Если после покупки роутера не изменить установленный на нем стандартный пароль, злоумышленник тоже может найти решение и подключиться к устройству, — рассказал эксперт по кибербезопасности. — Имея доступ к беспроводной сети, аферист может завладеть важными данными, которые хранятся, например, в персональной переписке пользователей, продолжил

В настоящее время складывается такая ситуация, при которой основная часть трафика шифруется, несмотря на это из него можно извлечь немало важной информации: либо той, которая не зашифрована, либо той, которую легко расшифровать.

— Это могут быть, например, сведения из персональной переписки. В отдельных случаях это пароли или другая информация, которая впоследствии может быть монетизирована злоумышленниками, — добавил Александр Вураско.

По словам эксперта, владельцы Wi-Fi могут даже не обратить внимание, что кто-то извне уже получил доступ к роутеру, поэтому задуматься о том, какие меры безопасности лучше предпринять, стоит заранее.

— Владельцу устройства следует выбрать оптимальный тип шифрования для своей домашней сети, а также защитить ее уникальным паролем, — советует специалист. — Я настоятельно рекомендую всем после покупки роутера менять пароль со стандартного на свой, причем уникальный, который не используется больше нигде. Также выбирать для беспроводных сетей шифрование WPA2.

Менять пароль на роутере ежемесячно все-таки не стоит, но делать это с определенной периодичностью очень важно, заключил эксперт.

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