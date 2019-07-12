Сибиряки «дичают»

Прошлогодний и нынешний туристический сезоны выявили рост потока сибирских туристов на популярные как в России, так и за ее пределами курортные маршруты. В частности, по итогам прошлого туристического сезона на Черноморское побережье России из новосибирского аэропорта «Толмачево» вылетели 290 тысяч россиян, в Таиланд — 270 тысяч, Анталью — 130 тысяч. Такие данные на пресс-конференции в ТАСС привел директор регионального информационно-аналитического центра STI Виталий Наумов.

— Если посмотреть не абсолютные цифры, а динамику, то она в целом положительная, — говорит Наумов. — Скажем, в прошлом году Красноярск дал увеличение в 50% на рейсы в Симферополь (рост пассажиропотока в 1,5 раза), 47% в Анапу. Если посмотреть первое полугодие по Новосибирску, то у нас рост на 60% на Сочи, 15% на Симферополь. Всего в среднем на Черноморское побережье — на 40%.

Другая положительная туристическая тенденция касается роста спроса на активный отдых. В некоторых сибирских регионах этот рост составил 100%, сообщил совладелец салона путешествий ООО «Сиеста» Сергей Михайлов.

— В разных регионах Сибири вырос примерно от 30% до 50%, а где-то до 100% спрос на активный отдых внутри страны: сплавы, квадроциклы, аренда разной техники, — отмечает эксперт туротрасли. — Этот сегмент стал более востребован. Спрос вырос больше, чем на классические, этнические или культурно-познавательные экскурсии.

Что касается курортных туров по системе «все включено», то сегодня среди отечественных туристов популярными остаются такие направления, как, к примеру, Турция и Таиланд.

— Едут, к сожалению, больше всего в Турцию, — говорит директор ООО «ТК Олимпия – Райзен – Сибирь» Виктор Данн. — Да, определенная часть сибиряков, в силу объективных и субъективных причин, едет в том числе в Крым, в Анапу, Сочи, другие точки нашей страны. Цена вопроса заставляет задуматься, что делать: лететь туда, где «все включено», либо остановиться на отдыхе в России. Надо признать, что внутри страны мест для отдыха становится больше, они становятся более комфортабельными. Но процесс (Изменение предпочтений туристов. — Ред.) весьма затянулся.

О преимуществах заграничных курортов перед отечественными говорит и директор ЗАО «Центральное бюро путешествий» Игорь Соловьев.

— Подтверждаю превалирование выездных направлений над внутренними, — заявляет Соловьев. — Главным направлением для жителей Западно-Сибирского региона, в частности Новосибирска, остается Таиланд. Он круглогодичен, хотя до недавнего времени считался зимним направлением. Это идеальная страна для новосибирцев, один часовой пояс. В настоящее время из Новосибирска осуществляется пять летных программ. Если говорить о летнем периоде, то, конечно, это Турция.

По его оценкам, для отдыха родителей с детьми, для семейного отдыха по соотношению «стоимость – качество» лучше направления нет. Потихоньку начинает реализовываться Вьетнам. Из интересных направлений эксперт также отметил Тунис, Кипр и Грецию (Крит). Япония и Южная Корея, несмотря на то, что туда из Новосибирска уже есть прямые рейсы, пока рассматриваются местными туристами в качестве экзотики.

В то же время эксперты туристического рынка отмечают тенденцию снижения спроса на туры по программе «все включено». Особенно это касается внутреннего туризма. Путешественники зачастую обращаются к операторам только по части перелета на отдых, а вопросы, касающиеся проживания, питания, досуга, предпочитают решать самостоятельно. На зарубежных направлениях это проявляется в меньшей степени из-за незнания туристами языка и законодательства другого государства. Однако такая тенденция тоже наметилась и продолжает развиваться среди состоятельных путешественников.

— В случае, например, с тем же самым Алтаем, Байкалом (уже не говорю про такое направление, как санатории Новосибирской области) уже происходит непосредственное сообщение «база – клиент, клиент – база»,— говорит Соловьев. — Эти же самые проблемы отмечают наши коллеги в черноморском регионе.

Сергей Михайлов добавляет, что платежеспособные молодые люди в возрасте 30-35 лет — предприниматели, бизнесмены, блогеры — изначально выросли на индивидуальных бронированиях и в турфирму обращаются только за какими-то экзотическими и лакшери-направлениями, либо для того, чтобы открыть для себя новое направление, либо съездить на рыбалку в экзотическую страну.

— Такие клиенты все чаще берут только чартерный тур-продукт и на месте уже ищут всех исполнителей через знакомых, интернет, — констатирует эксперт.

Михайлов наблюдает, что даже состоятельные люди сокращают расходы на туры популярных направлений. Если раньше они летали бизнес-классом, сейчас спокойно относятся к эконому. Кто летал в Турцию, полетит по раннему бронированию в санаторий в Сочи, хотя это не всегда дешевле. А кто-то вообще останется отдыхать на даче.

По данным аналитического агентства «ТурСтат», рейтинг популярных у россиян зарубежных направлений по итогам 1 квартала 2019 года получился следующий. Турция — 341 тысяча поездок (+49% по сравнению с 1 кварталом 2018 года), Таиланд — 494 тысячи (+1%), Куба — 39 тысяч (+44%), Вьетнам— 189 тысяч (+9%), Израиль — 83 тысячи (+8%), Доминикана — 61 тысяча (+11%), Кипр — 60 тысяч (+11%), Мальдивы — 17 тысяч (+42%), Шри-Ланка — 19 тысяч (+280%).

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