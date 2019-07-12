Технологии стратегического менеджмента в профориентации школьников

— 9 лет назад я заканчивал бизнес-школу «ЛИНК» (программа МВА), писал диплом со стратегией развития своей компании на ближайшие 5 лет, а мой сын (на базовом фото) в этот момент оканчивал школу. Тогда меня сильно напрягало то, что ему все равно куда поступать и он особо «не греет голову» по этому вопросу. И я предложил ему проанализировать ситуацию с использованием методик и концепции курса МВА: поискать отрасли, которые могли бы быть ему интересны, спрогнозировать их развитие и пути его попадания в эти отрасли. Опасался, что сын не сможет понять их в силу своего возраста, но он включился в процесс, освоил ряд подходов и понял особую логику стратегического мышления. И в результате составил план конкретных действий, свой собственный. После школы сын неожиданно для семьи уехал учиться в Екатеринбург на инженера — это было его собственное решение. Потом новый план и переход в научную сферу деятельности — поступление в аспирантуру. Сейчас он научный сотрудник в одном из университетов Германии, занимается любимым делом, имеет научные публикации, интересно живет, говорит на трех языках. Вот так у меня и родилась идея создания этого развивающего курса для школьников, — рассказал InfoPro54 один из авторов проекта «Technologica Futura: научись выбирать свою профессию» Александр Евдокимов.

На создание курса, от момента возникновения идеи до полной готовности, ушло около семи лет. Это было время исследований, тестирований, наблюдений, переводов, изучения работ ученых и специалистов мирового уровня из различных областей знаний, адаптации этих материалов к задачам профориентирования и дополнение их собственными разработками. Как говорит Александр Евдокимов, ведущая роль в создании этого курса принадлежит кандидату социологических наук, директору Института социальных систем и технологий, www.socio.pro руководителю Школы высшего управленческого мастерства, www.some.school тьютору программы МВА МИМ ЛИНК в Новосибирской открытой школе бизнеса — Игорю Калачеву. В итоге партнеры создали учебник для подростков, где прописаны адаптированные к школьному возрасту концепции стратегического менеджмента: выбор целей, горизонтов планирования, анализа ситуации, имеющихся ресурсов и способностей, разработка и выбор планов достижения цели и т.д.; а также методику обучения, позволяющую наиболее эффективно усвоить эти знания и наработать навыки стратегического мышления. То есть впервые инструменты и подходы стратегического менеджмента, который используется для выбора пути развития компаний, были применены для решения проблемы выбора профессии.

Инвестиции в проект на сегодняшний день составили более 3 млн рублей. Средства пошли на исследования, создание электронной площадки для обучения, подготовку учебников и методических материалов и их печать, защиту авторских прав, открытие фирмы в Москве.

— Первую группу Technologica Futura мы набрали без рекламы — интерес проявили друзья, коллеги и знакомые им люди. Результаты обучения были ожидаемы: из 40 письменных работ в группе были выполнены и сданы 39, это практически стопроцентный результат. Опасения, что материал будет сложен для восприятия ребят, были развеяны. После выпуска группы прошло полгода, мы общаемся с родителями наших выпускников, и положительные отзывы о произошедших с их детьми изменениях нас сильно воодушевляют, — говорит собеседник InfoPro54.

Разработанный новосибирцами курс длится 2 месяца, включает 4 очных занятия и итоговую конференцию для выпускников и их родителей. Группа составляет максимум 15 человек. Студенты занимаются как самостоятельно, используя пособие и online-платформу при поддержке тьютора, так и непосредственно с ним на очных занятиях. Курс рассчитан на старшеклассников, начиная с 9 класса. По словам Евдокимова, этот возраст является оптимальным для изучения материала, поскольку школьникам нужно время на осмысление полученных на курсе результатов и на восполнение недостающих ресурсов и способностей, необходимых для достижения выбранных ими целей.

— Для школьников выбор профессии — это довольно абстрактная вещь. На своем опыте мы увидели, что в ходе работы в проекте подростки переосмысляли свои желания, выбирали другие направления, которые оказывались для них более приоритетными, появлялась конкретика: что именно, когда и для чего нужно делать, — поясняет разработчик курса. — Когда ребенок не определился с выбором, то зачастую родители пытаются добиться хоть какой-то определенности просто нанимая репетитора, платят ему полгода-год. Но позже, к выпуску из школы, оказывается, что ребенку нужны не те знания, и цена такой ошибки, потерянного времени и денег слишком велика.

Дополнительный бонус от курса, по его наблюдениям, получили некоторые из тех родителей, которые изучали материалы совместно со своими детьми, — у них появилась общая, важная обоим тема для диалога, а само общение стало более конструктивным.

В Новосибирске на рынке профориентации присутствуют и другие участники, но их немного, наиболее известен федеральный проект Школа «Максимум». В то же время, по словам Евдокимова, практически все участники этого рынка делают акцент на работу с психологами, на тесты, чтобы определить склонности старшеклассника, а также на подготовку к ОГЭ и ЕГЭ. В отличие от них курс Technologica Futura, скорее, развивающий, чем просто обучающий, и полученные на нем навыки стратегического мышления пригодятся многократно в течение жизни, каждый раз, когда придется делать сложный и важный выбор.

Сейчас разработчики готовятся к набору групп в Новосибирске и Москве, планируется набирать не более одной группы в месяц.

— Это обусловлено тем, что для работы на этом рынке требуется высокий уровень доверия и высокое качество обучения, что является нашей приоритетной задачей. Сейчас будем нарабатывать доверие и репутацию нашему курсу силами уже имеющейся команды. Подготовка хороших тьюторов требует времени, будем заниматься этим параллельно с ведением курса, — говорит Александр Евдокимов.

Стоимость обучения для Новосибирска составит 28 тысяч рублей, в Москве стоимость будет выше. Целевой аудиторией предприниматели называют старшеклассников и студентов начальных курсов, которые находятся в состоянии неопределенности относительного своего будущего пути, нуждаются в сильной мотивации к снижению уровня этой неопределенности и готовности вкладываться в себя и свою будущую интересную жизнь.

В перспективе предприниматели планируют развивать курс и в других регионах, в том числе по франшизе.

Александр Евдокимов, практикующий менеджер Professional Diplomain Management (The Open University Business School), опыт руководящей работы более 20 лет, основатель производственной компании ООО «Арсил».

Возраст 12+

Фото предоставлено Александром Евдокимовым