Сибиряки могут оформить льготную ипотеку на новостройку под 5,6% годовых

Низкая ставка устанавливается на весь срок кредита.

Ипотеку можно получить на сумму от 500 тысяч до 3 млн рублей. Срок – от 3 до 30 лет, в зависимости от размера ежемесячного платежа, который вы определите для себя как наиболее комфортный. Первоначальный взнос – от 15% стоимости приобретаемой квартиры. Его можно оплатить средствами материнского капитала. Продавцом квартиры должно выступать юридическое лицо (за исключением инвестиционных фондов, в том числе их управляющих компаний).

Ставка по льготной ипотеке в Банке «Левобережный» – от 5,6% годовых. Получить минимальную ставку можно при соблюдении следующих условий:

первоначальный взнос – от 50%;

доход подтверждается выпиской из Пенсионного фонда;

оформляется страхование недвижимости, жизни и трудоспособности, а также страхуется риск утраты права собственности на недвижимость;

объект долевого строительства находится на проектном финансировании АО «Банк ДОМ.РФ».

Льготная ипотека на новостройку выдается до 01.07.2022. Получить консультацию можно по телефону 8-800-3333-555 (вн. 6606) и в ипотечных центрах Банка «Левобережный» (ПАО):

г. Новосибирск, пр. К. Маркса, 23, ул. Орджоникидзе, 33, ул. Кирова, 48, ул. Маяковского, 5;

г. Бердск, ул. Рогачева, 1, ул. М. Горького, 3;

г. Красноярск, ул. Молокова, 60;

г. Кемерово, ул. Ноградская, 16;

г. Новокузнецк, ул. Кирова, 57;

г. Ленинск-Кузнецкий, пр. Ленина, 57/1;

г. Томск, Совпартшкольный переулок, 13;

г. Барнаул, пр. Ленина, 44а;

г. Бийск, ул. Васильева, 63а.

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