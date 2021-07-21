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Интерактивные столы для детского сада

  • 21/07/2021, 13:27
Делаете упор на передовые технологии обучения, развития дошкольников? Интересуют в числе прочего оборудования интерактивные столы для детского сада? Обратитесь в производственную компанию «NexTouch»!

Подбирая интерактивные столы для детского сада https://nextouch.ru/interaktivnye-stoly/, планируя укомплектовать группы современными и качественными обучающими устройствами, изучите возможности, условия сотрудничества от российской компании «NexTouch». Здесь Вы сможете по лучшим ценам в РФ приобрести различное интерактивное оборудование, в том числе обучающие столы для детского сада.

Сенсорные столы – важный элемент развития дошкольников

Подготовка детей младшего возраста к школе в эпоху цифровизации невозможна без задействования различных девайсов. Детские интерактивные столы относятся к числу таких полезных гаджетов. Они подходят для проведения занятий по разным предметам, темам с детьми разного возраста. Взаимодействовать с устройствами могут малыши, начиная уже с двух лет.

Интерактивные развивающие столы помимо цели развлечения являются эффективным инструментом, направленным на повышение качества детсадовского образования. Они позволяют внедрять инновационные методики преподавания, делать упор на наглядность обучающего материала, повышать восприимчивость детей к новым знаниям. Посредством легких касаний детскими пальчиками способны мгновенно транслировать различную графическую, текстовую, видео-, аудиоинформацию.

Предлагаемые производителями современные мультимедийные развивающие детские столы имеют понятный, удобный интерфейс, изготавливаются из экологичных, санитарно безопасных материалов. Отличаются по комплектации, дизайну, функциональным возможностям, габаритам, цветовому исполнению, программному обеспечению, комплекту игр, развивающих приложений, стоимости.

При изготовлении данной категории продукции значительный акцент делается на безопасность и надежность девайсов. Обучающие столики не должны иметь острых углов, должны обладать устойчивым основанием, антивандальным корпусом, ударопрочным защитным стеклом.

Безотказную, длительную работу устройств обеспечивают достаточно мощные процессоры. ЖК-экраны оснащаются производителями современной системой цветопередачи, имеют разрешение HD или Full HD. Какие-то из моделей интерактивного оборудования позволяют регулировать высоту столика и угол наклона экрана.
Как правило, сенсорные гаджеты могут использоваться одновременно несколькими детьми.

Хотите без переплаты, с доставкой приобрести интерактивные столики для комплектации групп детского сада? Делаете акцент на разнообразие предложений, многофункциональности устройств, доступности цен?

Консультанты «NexTouch» помогут Вам подобрать качественные девайсы исходя из поставленных задач и выделенной суммы.

Фото с сайта NexTouch

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : детские игрушки


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