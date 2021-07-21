Интерактивные столы для детского сада

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Сенсорные столы – важный элемент развития дошкольников

Подготовка детей младшего возраста к школе в эпоху цифровизации невозможна без задействования различных девайсов. Детские интерактивные столы относятся к числу таких полезных гаджетов. Они подходят для проведения занятий по разным предметам, темам с детьми разного возраста. Взаимодействовать с устройствами могут малыши, начиная уже с двух лет.

Интерактивные развивающие столы помимо цели развлечения являются эффективным инструментом, направленным на повышение качества детсадовского образования. Они позволяют внедрять инновационные методики преподавания, делать упор на наглядность обучающего материала, повышать восприимчивость детей к новым знаниям. Посредством легких касаний детскими пальчиками способны мгновенно транслировать различную графическую, текстовую, видео-, аудиоинформацию.

Предлагаемые производителями современные мультимедийные развивающие детские столы имеют понятный, удобный интерфейс, изготавливаются из экологичных, санитарно безопасных материалов. Отличаются по комплектации, дизайну, функциональным возможностям, габаритам, цветовому исполнению, программному обеспечению, комплекту игр, развивающих приложений, стоимости.

При изготовлении данной категории продукции значительный акцент делается на безопасность и надежность девайсов. Обучающие столики не должны иметь острых углов, должны обладать устойчивым основанием, антивандальным корпусом, ударопрочным защитным стеклом.

Безотказную, длительную работу устройств обеспечивают достаточно мощные процессоры. ЖК-экраны оснащаются производителями современной системой цветопередачи, имеют разрешение HD или Full HD. Какие-то из моделей интерактивного оборудования позволяют регулировать высоту столика и угол наклона экрана.

Как правило, сенсорные гаджеты могут использоваться одновременно несколькими детьми.

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