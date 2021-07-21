ФНС выпустила очередное предупреждение для бизнеса

Фискальные накопители, которые поддерживают только форматы фискальных документов версии 1.05 и 1.1 (ФН-1.1), необходимо зарегистрировать до 6 августа 2021 г. Соответствующее предупреждение появилось на сайте Федеральной налоговой службы.

Как подчеркивают налоговики, изготовителям фискальных накопителей (ФН) было предоставлено два года на приведение производимых ими моделей в соответствие с требованиями.

В настоящее время в реестр ФН включены сведения о следующих моделях, которые поддерживают форматы фискальных документов версии 1.05, 1.1 и 1.2 и соответствуют новым требованиям:

— шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1.1М исполнение Ин15-1М» с максимальным сроком действия ключей фискального признака 15 месяцев;

— шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1.1М исполнение Ин36-1М» с максимальным сроком действия ключей фискального признака 36 месяцев.

— Пользователи контрольно-кассовой техники (ККТ), которые имеют в наличии экземпляры ФН-1.1, могут зарегистрировать их в составе ККТ в установленном порядке до 6 августа и использовать накопители до окончания срока действия ключей фискального признака. После 6 августа регистрация экземпляров ФН-1.1 в составе ККТ будет являться нарушением законодательства, — предупреждает ФНС.

По данным 2GIS на территории Новосибирска действуют филиалов 20 инспекций Федеральной налоговой службы.