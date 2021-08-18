Сибиряки могут получить кешбэк за покупку туров по России до конца лета

В рамках акции можно вернуть на карту «Мир» 20% от стоимости путешествия, совершенного после 1 сентября.

В акции участвуют направления по всей стране от 2 ночей, размещенные на сайте мирпутешествий.рф. По условиям Программы, отправиться в путешествие с размещением в отелях, гостиницах и санаториях можно с 1 октября по 24 декабря 2021 г. Путевка на речные, морские и железнодорожные круизы должна быть с 1 сентября по 24 декабря 2021 г.

Для получения кешбэка:

зарегистрируйте карту «Мир» в Программе лояльности на сайте или privetmir.ru;

оплатите зарегистрированной картой выбранную поездку до 31 августа 2021 г. включительно на странице акции на сайте выбранного партнера Программы.

В срок до 5 рабочих дней с момента поступления оплаты на вашу карту вернется 20% от стоимости поездки (не более 20 тысяч рублей за одну покупку). Принять участие в акции можно неоднократно, главное – выполнить условия Программы.

Если у вас нет карты «Мир», вы можете заказать ее в Банке «Левобережный» (ПАО). Цифровая карта оформляется в мобильном приложении BL-online и ей можно пользоваться в считанные минуты после подачи заявки. Изготовление пластиковой карты занимает не более двух недель. Заказать ее вы можете в приложении, на сайте, по телефону 8-800-3333-555 или в любом офисе банка. Выпуск и обслуживание любой карты «Мир» Банка «Левобережный» абсолютно бесплатны.

Акция действует с 18.03.2021 по 31.08.2021. Периоды приобретения туристских услуг: с 18.03.2021 по 15.06.2021 и с 16.06.2021 по 31.08.2021. Сведения об Операторе (Организаторе) Акции, правилах проведения Акции, размере кешбэка*, начисляемого Клиенту, и правила Программы лояльности для Держателей карт «Мир» доступны на сайте.

*Кешбэк (от англ. cashback – возврат наличных денег) – вид премии, начисленный с учетом условий, указанных в Правилах акции, и представляющий собой денежное поощрение в виде возврата клиенту части средств, затраченных на приобретение туристской услуги по акции с использованием действующей карты «Мир».