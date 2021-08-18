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В АО «РЭС» состоялся финал смотра-конкурса «Лучший по профессии»

  • 18/08/2021, 08:50
В первой декаде августа 2021 года в акционерном обществе «Региональные электрические сети» состоялся финал смотра-конкурса «Лучший по профессии» среди специалистов по работе с потерями электроэнергии.

Новости компанийВ первом – отборочном туре, этапы которого проводились в каждом филиале компании, участие приняли более 300 специалистов, из них около 50 лидеров заочного тестирования прибыли на финальный этап соревнований профессионального мастерства, который проходил в филиале «Черепановские электрические сети».

В программу финала конкурса были включены индивидуальные, бригадные и общекомандные испытания. В течение двух дней энергетики со всей Новосибирской области соревновались в различных направлениях.

Всего участникам смотра-конкурса пришлось пройти десятки подэтапов. Одним из самых сложных и зрелищных стало испытание навыков бригад ИКУ по монтажу, программированию, оформлению допуска прибора с занесением данных в программный комплекс 1С. Введение данного этапа обусловлено существенными изменениями не только в законодательстве, регулирующем порядок учета электроэнергии, но и в применяемых для этого технологиях.

Помимо индивидуального профессионального мастерства в рамках общекомандных соревнований участникам удалось продемонстрировать умение работать в команде и проявить творческий потенциал.

По итогам финального тура смотра-конкурса «Лучший по профессии» среди специалистов АО «РЭС» по работе с потерями электроэнергии были определены победители:

  • лучшим сотрудником по работе с потерями стал представитель филиала «Карасукские электрические сети»;
  • лучшая бригада по монтажу измерительных комплексов учета работает в филиале «Татарские электрические сети»;
  • в общекомандном зачете:

1 место — филиал «Черепановские электрические сети»,

2 место — филиал «Чулымские электрические сети»,

3 место — филиал «Карасукские электрические сети».

Победителям и призерам смотра-конкурса в торжественной обстановке вручил награды генеральный директор АО «РЭС» Владимир Герасимов. В заключительной речи он подчеркнул важность такого направления работы, как снижение потерь и организация современных методов учета электрической энергии. Ведь от успешного решения этих задач во многом зависит качество и надежность электроснабжения потребителей региона.

Организаторы конкурса также выразили надежду, что проведение данного мероприятия будет способствовать повышению профессионального мастерства специалистов по работе с потерями электроэнергии, а также освоению и распространению передового опыта, в том числе за счет очного общения коллег из разных филиалов, которое дало им возможность обсудить схожие проблемы и способы их решения в неформальной обстановке.

Фото предоставлено пресс-службой компании

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Рубрики :

Регионы: Новосибирская область

Теги : электроэнергия Региональные электрические сети Лучший по профессии конкурс


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