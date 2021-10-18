Сибиряки могут взять жилье в сельской местности в ипотеку под 3% годовых

В рамках нее можно выгодно приобрести квартиру на первичном или вторичном рынке либо готовый дом с земельным участком.

Минсельхоз РФ запустил программу сельской ипотеки почти 2 года назад. За это время с ее помощью в новое жилье переехали более 90 тысяч семей. Финансирование программы, предусмотренное на текущий год, позволит улучшить жилищные условия более 50 тысяч семей. Об этом в октябре заявил Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Жители Сибири могут оформить «Сельскую ипотеку» в Банке «Левобережный» под 3% годовых. Сумма кредита – от 300 тысяч до 3 млн рублей, срок – от 3 до 25 лет. Первоначальный взнос составляет от 10% стоимости приобретаемой недвижимости. В счет оплаты первоначального взноса возможно использование материнского капитала, а также средств, полученных из федерального/местного бюджета либо от организации работодателя. Заемщику нужно застраховать недвижимость, жизнь и трудоспособность, а также риск утраты права собственности на недвижимость.

Получить консультацию по условиям кредитования и уточнить список населенных пунктов, участвующих в программе «Сельская ипотека», вы можете по телефону 8-800-3333-555 (вн. 6606) и в ипотечных центрах банка:

г. Новосибирск, пр. К. Маркса, 23, ул. Орджоникидзе, 33, ул. Кирова, 48, ул. Маяковского, 5;

г. Бердск, ул. Рогачева, 1, ул. М. Горького, 3;

г. Красноярск, ул. Молокова, 60;

г. Кемерово, ул. Ноградская, 16;

г. Новокузнецк, ул. Кирова, 57;

г. Ленинск-Кузнецкий, пр. Ленина, 57/1;

г. Томск, Совпартшкольный пер., 13;

г. Асино, ул. Советская, 30;

г. Барнаул, пр. Ленина, 44а;

г. Бийск, ул. Васильева, 63а.

Оставьте заявку на ипотеку на сайте банка или в мобильном приложении BL-online, и вам перезвонит специалист.