В Новосибирске введут мораторий на общественные слушания

Сессии горсовета Новосибирска предстоит рассмотреть инициированный мэрией вопрос о моратории на проведение общественных слушаний, в первую очередь касающихся градостроительной политики, а именно правил землепользования и застройки, а также проектов планировки. Муниципалитет предлагает проводить их в формате общественных обсуждений, не предполагающих итогового голосования. Де-юре, как пояснил в своем докладе на заседании профильной комиссии вице-мэр Новосибирска Алексей Кондратьев, это связано с «ковидными» ограничениями, введенными постановлением губернатора еще в марте 2020 года.

— В марте 2020 года было утверждено постановление губернатора о введении режима повышенной готовности на территории Новосибирской области, в котором предписывается приостановить проведение массовых мероприятий, — говорит вице-мэр. — Мы в марте 2020 года на период действия постановления вышли с предложением: установить мораторий на проведение публичных слушаний, проводить обсуждения правил землепользования и застройки и проектов планировок в режиме общественных обсуждений.

Кондратьев напоминает, что таким образом обсуждения и проходили на протяжении всего 2020 года.

— Но при этом все время буквально «на флажке»: постановление губернатора действует, допустим, до 30 сентября, а мы выносим проект решения Совета депутатов на сессию, скажем, 23 сентября, и мы не знаем еще, будет постановление продляться или нет, — сообщает заместитель мэра. — В связи с тем, что ситуация с пандемией не улучшается и постановление губернатора действует до 30 ноября, родилась правка: в период действия постановления губернатора работаем в режиме общественных обсуждений. Сейчас режим работы публичных слушаний опасен. Роспотребнадзор нам также не рекомендует проводить мероприятия.

Как следует из доклада чиновника, окончательно «банить» неравнодушных к градостроительной политике общественников, а также тех, кого непосредственно коснутся эти изменения — жителей, предпринимателей — не предполагается. Предусматривается возможность их участия в слушаниях в онлайн-режиме. В поддержку онлайна высказывается и председатель комиссии по градостроительству Сергей Трубников («Единая Россия»).

— Не надо игнорировать онлайн-платформу, которой можно пользоваться не выходя из дома, — считает председатель комиссии. — Ситуация с пандемией усиливается, и игнорировать этот факт мы тоже не можем. Когда мы поймем, что ситуация переламывается или возникнут какие-то особенно острые вопросы, мы сможем собраться и их пообсуждать.

Однако, как показала история, с «онлайном» тоже не все так просто. По словам присутствующего на заседании комиссии общественника, координатора проекта «Искалеченный Новосибирск» Михаила Рязанцева, на портале «Электронная демократия» принять участие в слушаниях фактически невозможно.

— В прошлую пятницу я участвовал в публичных слушаниях, которые, оказывается, еще можно проводить: 3-4 выступления, не очень много народа, за час управились, — рассказывает Рязанцев. — Почему мне пришлось прийти на эти слушания? Потому что я не мог подать свои предложения в «Электронной демократии» — либо пишешь на почту, либо приходишь лично. Понятна позиция мэрии, что проще разговаривать не с жителями, а с чиновниками и застройщиками, и вообще — тяжело общаться с непрофессионалами. Но это наши горожане, если их игнорировать, не выстраивать диалог, то они пойдут к профессиональным политикам, активистам, экологам, и все потечет в политическую плоскость.

Как напоминает общественник, за последние несколько лет в муниципалитете Новосибирска наметилась очень тревожная тенденция: постепенный увод градостроительной политики «в тень».

— В 2018 году отменили слушания по вопросам отклонения от предельных параметров и по условно-разрешенным видам использования, — пишет Рязанцев на своей странице в соцсети. — В 2020 году временно отменили вообще все слушания. В 2021 году хотят отменить навсегда. Слушания по генплану проводятся редко. Все ради удобства чиновников. Чтоб в глаза жителям не смотреть.

На желание «спрятаться» от общественности намекнула и депутат горсовета Светлана Каверзина (независимая), напомнившая городским чиновникам, что не только в Новосибирске, но и в Новосибирской области, несмотря на объявленные ограничения, при необходимости проводятся культурные, спортивные и другие массовые мероприятия, в том числе с участием и первых лиц.

— Публичные слушания — это конечная точка, кульминация, — говорит депутат. — До этого люди подают свои предложения по электронной почте или сами приходят. Почему бы не совместить сайт «Электронной демократии» с проведением публичных слушаний. Обращаю внимание, что постановление губернатора не запрещает спортивные и зрелищные мероприятия. Совмещение сбора информации через интернет с проведением публичных слушаний — это то, что мы можем оставить.

Стоит напомнить, что кроме публичных слушаний, предполагающих активное участие общественности, за бортом градостроительной политики в Новосибирске уже оказывались и депутаты горсовета. К примеру, в конце 2020 года, когда некоторых депутатов горсовета попросту выгнали с заседания рабочей группы по генплану.