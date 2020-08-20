В отношении директора «ВМК» возбуждено уголовное дело

Железнодорожным межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы директором ООО «Восточная мостостроительная компания» («ВМК») по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата заработной платы).

В ходе следствия установлено, что в ноябре 2019 года при наличии финансовой возможности директор общества не выплачивал заработную плату в полном объеме свыше двух месяцев 86 работникам, допустив формирование задолженности на общую сумму более 5,8 млн рублей. При этом директор расходовал денежные средства на оплату иных нужд, не связанных с выплатой заработной платы.

Стоит отметить, что в феврале текущего года Железнодорожным межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Новосибирской области в отношении указанного директора было возбуждено уголовное дело по факту невыплаты в период с сентября по октябрь 2019 года заработной платы 206 подчиненным сотрудникам ООО «ВМК» на общую сумму более 18 млн рублей.

По данным открытых источников, ООО «Восточная мостостроительная компания» создано в 2017 году. УК 10 тыс рублей.

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