Суд по «мусорной» концессии пройдет на следующей неделе

— Действие концессионного соглашения по строительству двух мусоросортировочных заводов пока приостановлено. Очередное заседание суда пройдет 15 мая, — сообщил на публичном обсуждении проекта корректировки терсхемы утилизации ТКО министр ЖКХ Новосибирской области Денис Архипов.

Замгубернатора области Сергей Семка уточнил, что решения по месту размещения второго мусоросортировочного завода и полигона ООО «Экология Новосибирск» будут приниматься после того, как суд вынесет решение.

Отвечая на вопросы участников публичного обсуждения о том, почему в терсхеме утилизации ТКО до сих пор числится полигон в Раздольном, он пояснил, что до решения суда правительство не может вносить корректировки в концессионное соглашение и терсхему.

Сергей Семка также рассказал, что сейчас рассматривается несколько вариантов размещения второго полигона. Конкретные площадки он не назвал, но указал направления: Плотниково, Мошково, Тогучин (4 участка). В ответ представители СНТ и населенных пунктов, расположенных в этих районах, предупредили, что будут отстаивать свои права, как жители и дачники из Раздольного.

— Надеюсь, после того как суд вынесет решение, мы все-таки станем первыми в этой части (Строительстве мусоросортировочных полигонов. — Ред.) в процессе обращения с отходами. Вы увидите, что все необходимые и обязательные технологии будут применены, — добавила она.

Участников обсуждения также интересовал вопрос, есть ли уже у концессионера — ООО «Экология-Новосибирск» — опыт постройки таких объектов. Как пояснила гендиректор компании Лариса Анисимова, дочерние структуры головной организации концессионера — ГК «ВИС» — проходят процедуры по строительству нескольких подобных объектов, но меньшего масштаба. Например, в Липецке.

Один из участников обсуждения порекомендовал общественникам изучить принцип работы технологических линий ООО «Экомашгрупп», которые, по его словам, планируется использовать на новосибирских предприятиях в рамках концессии, на других подобных объектах. По России уже установлено около 80 таких линий. Ближайший комплекс находится в Новокузнецке.

Соглашение между правительством Новосибирской области и ООО «Экология-Новосибирск» было заключено в июле 2016 года. В сентябре 2017 года Группа «ВИС» стала собственником 75% ООО «Экология-Новосибирск» и теперь представляет интересы концессионера. Итогом реализации действующего концессионного соглашения должно было стать создание двух мусоросортировочных комплексов с автоматизированными линиями мощностью по 400 тысяч тонн в год каждый, двух перерабатывающих цехов крупногабаритного мусора мощностью по 70,6 тысячи тонн в год каждый и двух полигонов захоронения отходов мощностью по 297,2 тысячи тонн в год каждый. Место на левом берегу для полигона выбрано — в районе Верх-Тулы.

Фото автора