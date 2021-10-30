Сибиряки стали активнее эмитировать кредитки

В сентябре новосибирцы взяли в банках 38 тыс кредитных карт. Для сравнения, в августе 35,5 тысяч, а в сентябре 2020 года — 28 тыс. То есть за год в регионе спрос на кредитки вырос на 36%. В Алтайском крае на 38% — с 19 до 26 тыс, Омской области на 43% — с 17 до 24%, Кемеровской области на 45% — с 23 до 34 тыс, Красноярском крае на 50% — с 25 до 37 тыс, Иркутской области на 51% — с 21 до 31 тыс.

В целом по России банки в сентябре предоставили заемщикам 1,55 млн кредитных карт – на 9% больше, чем в августе, и на 44% больше, чем в сентябре прошлого года, следует из данных «Объединенного Кредитного Бюро» (ОКБ). Это рекордное количество выдач за последние 5 лет — больше кредитных карт россияне взяли лишь в марте 2016 года (1,8 млн) и в декабре 2016 года (1,7 млн).