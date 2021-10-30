В Новосибирске вырос спрос на дистанционные покупки у частных лиц

В 2020 году рынок торговли между частными лицами в интернете в России вырос на 87%, а количество сделок увеличилось на 70% и превысило 300 млн. В этих условиях доступность и география С2С-доставки оказались одним из важнейших факторов, влияющим на продажи, констатируют эксперты Авито Доставка.

В частной онлайн-торговле особенно активно растут сделки между жителями разных регионов, и доставка быстро завоевывает популярность. В сентябре этого года число частных продавцов на Авито, которые отправляют товары с доставкой, стало больше на 19%, чем в аналогичном периоде прошлого, а количество доставок выросло в 2,3 раза по России и на 7% в Новосибирске.

Чаще всего новосибирцы заказывают товары из Москвы. А самые популярные города, куда жители Новосибирска отправляют посылки, следующие:

Москва Новосибирск Санкт-Петербург Барнаул Омск

Наиболее востребованные в C2C-сделках в Новосибирске товары из категорий «Хобби и отдых», «Личные вещи», «Электроника», «Запчасти и аксессуары» и «Товары для животных».

В целом по России самый дальний километраж С2С-доставки составил почти 8 тысяч километров — из Севастополя в Петропавловск-Камчатский. Средний чек покупок с Доставкой на Авито составляет 3 000 рублей.

Эксперты Авито Доставка наблюдают появление на этом сегменте рынка нового тренда — активное изменение географической структуры доставки. По их оценкам, в ближайшее время города с населением менее 1 млн жителей могут «перевесить» мегаполисы в вопросе популярности доставки. Среди десяти городов с наиболее быстро растущим количеством заказов с доставкой ровно половина — города с населением до 600 тысяч человек.