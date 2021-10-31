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«Агропромхимия» отказалась от банкротства «Коченевской птицефабрики»

  • 31/10/2021, 10:40
новости Новосибирска
Но чтобы закрыть вопрос с финансовой несостоятельностью предприятию придется разбираться с долгами еще перед 7 партнерами.

Заявление ООО «Новосибирская Агропромхимия» о признании несостоятельным (банкротом) должника — ЗАО «Коченевская птицефабрика», в связи с наличием просроченной свыше трех месяцев задолженности в размере 18,7 млн рублей, поступило в Арбитражный суд Новосибирской области в июне 2021 года.

— Должник в судебном заседании ходатайствовал о прекращении производства по делу в связи с погашением задолженности перед заявителем, — говорится в материалах суда. — Судом установлено, что задолженность перед заявителем на момент рассмотрения заявления подтвержденная вступившим в законную силу судебными актами погашена, что препятствует введению процедуры банкротства. Однако в производстве суда имеются требования иных кредиторов о признании должника несостоятельным (банкротом).

Судя по материалам, размещенным на сайта арбитража, в деле о банкротстве птицефабрики также рассматривается иск ООО «Авикорм» — 1,4 млн руб, ИП Ляпина К.Е — 1,6 млн руб, ООО «СЗР» — 359 тыс руб, ООО Научно-производственный комплекс «Зернопродукт» — 15,3 млн руб. ИП Троценко А.А — 1,1 млн руб., ООО «Фортренд» — 1,3 млн руб., ООО «Чистый квартал» — 870 тыс руб,

Напомним, в мае стало известно, что «Коченевская птицефабрика» прекратила работу, а ее сотрудники — около 500 человек — оказались на бирже труда. Начальник управления сельского хозяйства Коченевского района Виктор Тупикин объяснял это сложной ситуацией в птицеводческой отрасли. В отношении собственника фабрики Александра Морозова, который на тот момент был депутатом регионального парламента, было возбуждено уголовное дело по ст. 159 ч. 4 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Как сообщал ТАСС, со ссылкой на свои источники, речь шла о ситуации, которая произошла в период с 2019 по 2020 год, когда компания «Коченевский мясокомбинат» получила субсидию в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в размере 41 млн рублей. Деньги должны были пройти на строительство новых мощностей для компании, однако обязательства не были исполнены. Таким образом, государству был нанесен ущерб в размере 15,9 млн рублей. В июле Морозов сдал мандат депутата Заксобрания.

По данным Rusprofile, в 2020 году на ЗАО «Коченевская птицефабрика» работали 609 человек, выручка компании за год составила 1,1 млрд рублей, прибыль — 497 млн. За год прибыль компании упала на 548 млн.

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Рубрики : Бизнес

Регионы: Новосибирская область Новосибирск

Теги : коррупция депутат власть бизнес


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