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Сибиряки стали чаще получать посылки из-за границы

Сумма таможенных платежей, уплаченных физлицами при ввозе товаров в международных почтовых отправлениях увеличилась в три раза.
  • 29/04/2019, 11:54
Сибиряки стали чаще получать посылки из-за границы

В 1 квартале 2019 года сумма таможенных платежей, уплаченных в результате таможенного оформления товаров, ввезенных в Сибирский регион физическими лицами для личного пользования в международных почтовых отправлениях, выросла с 972 тысяч до 3 млн 255 тысяч рублей в сравнении с 4 кварталом 2018 года, сообщили в пресс-службе Сибирского таможенного управления (СТУ).

— Одной из основных причин увеличения суммы таможенных платежей, перечисленных в федеральный бюджет в результате таможенного оформления товаров, прибывших в международных почтовых отправлениях, является снижение с 1 января 2019 года стоимостных норм беспошлинного ввоза товаров, прибывших в адрес физического лица в течение одного календарного месяца, — пояснила начальник отдела таможенных платежей Сибирского таможенного управления Елена Юринская.

Отмечается, что с 1 января 2019 года был снижен порог беспошлинного ввоза товаров в международных почтовых отправлениях с 1000 до 500 евро в месяц. В случае превышения нормы необходимо заплатить 30% от суммы превышения, но не менее 4 евро за 1 кг.

Фото: редакции

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