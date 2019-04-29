 Рекламодателям

ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
ПроБизнес

Промсвязьбанк провел уроки финансовой грамотности

  • 29/04/2019, 12:10
Всего в течение недели Промсвязьбанк провел 70 уроков в учебных заведениях от Владивостока до Калининграда.

Промсвязьбанк провел уроки финансовой грамотностиВ рамках  V Недели финансовой грамотности (НФГ)  для детей и молодежи, которая прошла во всех регионах России с 17 по 24 апреля,  сотрудники Промсвязьбанка в Новосибирске  провели  уроки, игры и лекции по финансовой грамотности в средней общеобразовательной школе №186  и Новосибирском хореографическом колледже.  Всего в течение недели ПАО «Промсвязьбанк» провел 70 уроков в учебных заведениях от Владивостока до Калининграда. Сотрудники организовали познавательные лекции, финансовые игры, тесты, экскурсии для учеников начальной, средней и старшей школы.

—  Повышение финансовой грамотности – один из приоритетов работы Промсвязьбанка. Наибольшее число учащихся детей и молодежи охватывает именно школьное образование. Целесообразным является обучение финансовой грамотности еще в раннем возрасте, ведь чем раньше дети узнают о роли денег в личной, семейной, общественной жизни, тем раньше у них будут сформированы полезные финансовые привычки. В сегодняшним мире, где все развивается стремительными темпами, быть финансово неграмотным рискованно и даже опасно.  Мы как банк просто обязаны проводить подобные мероприятия: научить школьников работать с различными инструментами, показать, как правильно обращаться с кредитными средствами, чтобы не залезть в долги, познакомить со сложными инвестиционными инструментами, — отметил  Денис Голубев, управляющий сибирским филиалом Промсвязьбанка.

Неделя финансовой грамотности — ежегодная серия бесплатных информационно-просветительских мероприятий. НФГ проходит в рамках Проекта Минфина России «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации». Основные цели Недели —  способствование финансовому воспитанию российских граждан всех возрастов, ответственному пользованию финансовыми продуктами, закрепление навыков правильного управления личными сбережениями. В 2019 году география масштабной просветительской акции охватывает все регионы России – от Калининграда до Владивостока.

Фото: пресс-служба банка

Популярное с сайта

Новосибирцы оценили заботу о них работодателем в 2,51 балла

Новосибирцы оценили заботу о них работодателем в 2,51 балла

29/04/2019, 14:30
Самое частое проявление заботы у опрошенных — своевременная выплата зарплаты.
Весенние палы в селах области приводят к ЧС

Весенние палы в селах области приводят к ЧС

29/04/2019, 13:47
По факту происшествия в Курундусе возбуждены административные и уголовные дела.
«СВЧ резонатор» поможет увеличить скорость исследований в 10 раз

«СВЧ резонатор» поможет увеличить скорость исследований в 10 раз

29/04/2019, 13:38
Первые продажи прибора планируются уже осенью нынешнего года.

Актуальный разговор

Новые тренды рынка: смена поколений и акцент на рискпрофиль

Новые тренды рынка: смена поколений и акцент на рискпрофиль

Все материалы
Новости

«Сибирскому антрациту» предъявили перегруз

29/04/2019, 18:08

Почти 100 чиновников региона наказаны по итогам декларационной кампании 2018 года

29/04/2019, 18:05

Kantar: Каждая пятая пачка сигарет в Новосибирске — контрафакт

29/04/2019, 16:34

Новосибирская область замыкает пятерку лидеров по объемам реализации молока в России

29/04/2019, 16:29

Семь молодых ученых Новосибирска получили грантовую поддержку мэрии

29/04/2019, 15:42

Новосибирцы оценили заботу о них работодателем в 2,51 балла

29/04/2019, 14:30

Весенние палы в селах области приводят к ЧС

29/04/2019, 13:47

«СВЧ резонатор» поможет увеличить скорость исследований в 10 раз

29/04/2019, 13:38

Кто сможет претендовать на инвестиционный налоговый вычет?

29/04/2019, 12:47

Животноводам не хватает господдержки

29/04/2019, 12:42

 © 2016-2019 – НП «Клуб парламентских корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Апрель 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Мар    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска