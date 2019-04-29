Промсвязьбанк провел уроки финансовой грамотности

В рамках V Недели финансовой грамотности (НФГ) для детей и молодежи, которая прошла во всех регионах России с 17 по 24 апреля, сотрудники Промсвязьбанка в Новосибирске провели уроки, игры и лекции по финансовой грамотности в средней общеобразовательной школе №186 и Новосибирском хореографическом колледже. Всего в течение недели ПАО «Промсвязьбанк» провел 70 уроков в учебных заведениях от Владивостока до Калининграда. Сотрудники организовали познавательные лекции, финансовые игры, тесты, экскурсии для учеников начальной, средней и старшей школы.

— Повышение финансовой грамотности – один из приоритетов работы Промсвязьбанка. Наибольшее число учащихся детей и молодежи охватывает именно школьное образование. Целесообразным является обучение финансовой грамотности еще в раннем возрасте, ведь чем раньше дети узнают о роли денег в личной, семейной, общественной жизни, тем раньше у них будут сформированы полезные финансовые привычки. В сегодняшним мире, где все развивается стремительными темпами, быть финансово неграмотным рискованно и даже опасно. Мы как банк просто обязаны проводить подобные мероприятия: научить школьников работать с различными инструментами, показать, как правильно обращаться с кредитными средствами, чтобы не залезть в долги, познакомить со сложными инвестиционными инструментами, — отметил Денис Голубев, управляющий сибирским филиалом Промсвязьбанка.

Неделя финансовой грамотности — ежегодная серия бесплатных информационно-просветительских мероприятий. НФГ проходит в рамках Проекта Минфина России «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации». Основные цели Недели — способствование финансовому воспитанию российских граждан всех возрастов, ответственному пользованию финансовыми продуктами, закрепление навыков правильного управления личными сбережениями. В 2019 году география масштабной просветительской акции охватывает все регионы России – от Калининграда до Владивостока.

Фото: пресс-служба банка