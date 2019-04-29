Студенты факультета энергетики НГТУ побывали с ознакомительной экскурсией на подстанции АО «РЭС»

23 апреля 2019 года студенты факультета энергетики Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) побывали на одной из подстанций (ПС) 110 кВ акционерного общества «Региональные электрические сети», расположенной в Кировском районе города Новосибирска. Экскурсия была организована в рамках Соглашения о сотрудничестве между АО «РЭС» и НГТУ в целях формирования у студентов целостного представления об объектах электросетевого хозяйства, ознакомления с технологическими процессами предприятия, оборудованием и правилами его эксплуатации.

Экскурсия на ПС 110 кВ «Кировская» началась с обязательного инструктажа по соблюдению правил охраны труда на территории объекта. Только после этого начальник Западного РЭС филиала АО «РЭС» «Восточные электрические сети», в ведении которого находится данный объект, провёл студентов на подстанцию. На территории открытого распределительного устройства (ОРУ) они смогли увидеть мощные трансформаторы, высоковольтные элегазовые выключатели, разъединители и другое оборудование. Студенты узнали много интересных фактов, например, каким способом гасится электрическая дуга при отключении электрической цепи, тем самым получив практическое подтверждение теоретическим знаниям, усвоенным при обучении на факультете энергетики.

Перейдя в помещение подстанции, специалисты АО «РЭС» показали экскурсантам щит управления, устройства релейной защиты и электроавтоматики, а также наглядно продемонстрировали принцип и особенности работы оборудования закрытого распределительного устройства (ЗРУ). Особое внимание на этом этапе было уделено ознакомлению с правилами охраны труда, средствами защиты и знаками безопасности, применяемыми во время работы на объекте.

По ходу экскурсии любознательные студенты задавали множество вопросов, на которые получали грамотные квалифицированные ответы сотрудника АО «РЭС».

Все участники мероприятия положительно оценили такой формат взаимодействия. Проведение экскурсий позволит студентам закрепить теоретические знания по междисциплинарным курсам и учебным дисциплинам, а руководителям подразделений АО «РЭС», выступающим в качестве экскурсоводов, получить опыт работы с потенциальными молодыми специалистами, которые придут работать под их руководством.

Фото: пресс-служба компании