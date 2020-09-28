Сибиряки стали чаще проводить онлайн-операции по картам

Сибиряки с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки продолжают наращивать интенсивность использования банковских карт в Интернете, сообщили в пресс-службе Сибирского ГУ Банка России.

— С апреля по июнь 2020 года количество онлайн-операций по картам выросло на 70%, а их объем — на 38% по сравнению с II кварталом 2019 года. Всего жители Сибири с помощью карт с апреля по июнь текущего года совершили 180,5 млн дистанционных операций на сумму 201,7 млрд рублей. В среднем сумма одной операции по карте в Интернете у сибиряков составляла 1 117,7 рублей. Это на 20% меньше, чем годом раннее. Операции через Интернет стали чаще, а суммы меньше, — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что количество онлайн-операции с картами во время режима самоизоляции увеличилось во всех регионах Сибири. При этом наибольший рост таких транзакций наблюдался в национальных республиках. В Тыве, Алтае и Хакасии зафиксировано более чем двукратное увеличение по сравнению с II кварталом 2019 года. В этих регионах во время пандемии впервые заработали крупные сервисы дистанционной доставки продуктов и еды.

Почти во всех регионах Сибири средний чек онлайн-операций по карте уменьшился, за исключением Хакасии, где он вырос на 2% и составил 1 392,4 рубля. Это самое большое значение в СФО. Второе место — у жителей Красноярского края (1 244,5 рубля). Замыкают тройку лидеров жители Новосибирской области, которые в среднем за одну онлайн-операцию переводили 1 232 рубля. Самый маленький средний чек был у жителей Алтайского края — 895,9 рублей.

В пресс-службе подчеркнули, что чаще и больше всего во II квартале 2020 года через Интернет платили и осуществляли переводы жители Новосибирской области. Они провели 33,6 млн онлайн-операций на общую сумму 41,4 млрд рублей.

— Второй квартал 2020 года показал, что многие регулярные операции по картам без каких-либо сложностей можно совершать, не выходя из дома. Популярности интернет-платежей у сибиряков также способствовали информационные кампании торгово-сервисных предприятий по продвижению дистанционных каналов оплаты товаров и услуг, в том числе через соцсети и мобильные приложения банков. Уже сейчас видно, что ограничительные меры ускорили цифровизацию, которая постепенно вытесняет классические инструменты, такие как кассы и банкоматы, — пояснил заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Павел Вернер.

Он также отметил, что наиболее гибко отреагировал на необходимость удаленного приема платежей бизнес: многие магазины и предприятия из сферы услуг запустили собственные мобильные приложения для онлайн-продаж.

Фото: pixabay.com, автор- stevepb