В Новосибирской области возобновлена работа соляриев и гостиниц

Правительство региона продлило режим повышенной готовности в Новосибирской области по 31 октября и одобрило предлагаемые изменения по снятию ограничений в ряде направлений, сообщили в пресс-службе регионального правительства. В соответствии с подготовленными документами, в регионе возобновляется работа соляриев, салонов для снижения веса и похудения, гостиничного бизнеса, работа молодежных центров. Кроме того, возобновляется проведение мероприятий с участием граждан в сфере выставочной деятельности, работа концертных организаций, фестивалей с очным присутствием граждан при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований, а также проведение официальных спортивных соревнований с участием зрителей не более 50% от общей вместимости места проведения таких мероприятий.

Напомним, что поэтапное снятие ограничений в условиях распространения коронавирусной инфекции на территории региона проводится в соответствии с методическими рекомендациями Роспотребнадзора с учетом региональной эпидемиологической обстановки. Так, в Новосибирской области с 11 апреля работает практически вся сфера услуг – парикмахерские, салоны красоты, химчистки, автосервисы, ремонтные мастерские и т.д. С 11 июня полностью возобновили работу розничные рынки. С 8 июня разрешена работа магазинов по продаже непродовольственных товаров с отдельным уличным входом и с площадью торгового зала не более 400 квадратных метров. С 22 июня разрешена работа всех непродовольственных магазинов с отдельным входом вне зависимости от их торговой площади. С 13 июля возобновлена работа всех объектов торговли непродовольственными товарами, с 11 августа – работа бань и саун, с 12 сентября – работа театров, кинотеатров и концертных организаций, с 16 сентября – работа аквапарков и проведение научных конференций и симпозиумов.

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