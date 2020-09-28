Ключевые решения приняты без учета мнения оппонентов

Получив большинство в горсовете нового созыва, с учетом присоединившихся самовыдвиженцев, партия «Единая Россия», как и ожидалось, проводит выверенную в собственных интересах политику. Замечания по ключевым вопросам, возникавшим в ходе сессии, не получили поддержки большинства и не были приняты.

— Контроль за отраслевыми департаментами мэрии у нас всегда осуществлялся отраслевыми комиссиями, где находятся люди, которые глубоко разбираются в этом вопросе. Создавая десятую комиссию, мы создаем дублирующую структуру. Или предполагается, что она изымает часть функций из отраслевых комиссий? — поинтересовался Тыртышный.

В частности, депутат Антон Тыртышный, избранный заместителем председателя горсовета от КПРФ, поинтересовался необходимостью создания новой комиссии по контролю за исполнением органами местного самоуправления и их должностными лицами полномочий по решению вопросов местного значения. Напомним, мэрию Новосибирска возглавляет представитель КПРФ Анатолий Локоть.

Председатель горсовета Дмитрий Асанцев пояснил, что в эту комиссию будет передана часть функций комиссии по бюджету, где всегда рассматривался большой пул вопросов (до 40-50), и она проходила по 4-4,5 часа. На рассмотрение новой комиссии будут выноситься и отчеты городской КСП. Кстати, возглавил ее Андрей Гудовский (самовыдвиженец, вошел во фракцию «Единая Россия»).

Предложения представителей коалиции «Новосибирск 2020», касающиеся принципиальных подходов к формированию комиссий горсовета, также не нашли поддержки у депутатов.

Прежде всего, глава коалиции Сергей Бойко попытался перенести заседание сессии на 30 число, в связи с отсутствием трех депутатов. Он заявлял, что отсутствующие смогут оспорить решение сессии в суде и предлагал остановиться на церемонии вручения депутатских мандатов (Наталия Пинус и Ирина Беспечная находились в очередном отпуске, Дмитрий Червов — в командировке). Начальник правового управления горсовета Новосибирска Ольга Кондратенко парировала, что, согласно уставу и регламенту Совета, первая сессия должна пройти не позднее чем в трехнедельный срок после избрания депутатов.

— Рабочая группа по подготовке первой сессии была сформирована на собрании депутатов 16 сентября (в ее состав вошли представители «Единой России» и КПРФ). Никаких возражений по поводу сроков формирования рабочей группы не поступило, и была проголосована дата сессии — 25 сентября. Заседание рабочей группы прошло в этот же день, и ей хватило одного дня, чтобы сформировать повестку и принять единогласное решение, — подчеркнула Кондратьева. — Все депутаты должны были получить материалы сессии за 3 дня до заседания. Проконтролировано, что все сроки были соблюдены. О недостаточности подготовки к сессии говорить не приходится.

Юрист также напомнила, что совету седьмого созыва нужно быстрее приступать к исполнению своих обязанностей, так как в муниципалитете накопилось много вопросов, требующих согласования депутатов. Они будут вынесены на октябрьские заседания комиссий и на сессию. Дмитрий Асанцев добавил, что отсутствующие депутаты поставили об этом в известность горсовет только после объявления даты сессии.

Сергей Бойко попытался продвинуть идею об изменении принципа формирования комиссий. По его словам, для более эффективного решения вопросов необходимо поменять процессный подход на проектный.

— Постоянные комиссии в прошлом созыве занимались все время не тем. Изучение протокола заседаний показывает, что рабочие группы, создаваемые Советом, результатов не достигают. Нам нужны комиссии, которые будут решать конкретные вопросы, где можно показать результаты, — заявил Бойко.

Его коллеги по коалиции привели примеры таких комиссий. Светлана Каверзина предложила создать комиссию по реформе общественного транспорта, Хельга Пирогова — комиссию по контролю за уборкой снега, грязи и пыли. Ольга Кондратенко заявила, что эти поправки составлены некорректно, так как по проекту решения (принятого рабочей группой без участия представителей коалиции) в горсовете создаются только 10 постоянных комиссий, и если предлагается ввести новую, то автор поправки должен также предложить — какую из существующих убрать.

— Не расценивайте это как акт непринятия, — обратился к представителям коалиции Дмитрий Асанцев. — Есть юридическая техника по подаче поправок. В регламенте эти вещи прописаны.

Депутаты создание новых — проектных — комиссий, предложенных коалицией, не поддержали.

Стоит отметить, что в ходе сессии у представителей коалиции и самовыдвиженцев периодически возникали пикировки с депутатами от «Единой России» и КПРФ. Самым ярким был момент перед голосованием за председателя горсовета, когда на этот пост выдвинулись Игорь Украинцев («Лига эффективности») и Сергей Бойко. Здесь пришлось понервничать Дмитрию Асанцеву, когда ему напомнили о голосовании депутатов шестого созыва за повышение тарифов ЖКХ, которое привело к серии митингов в Новосибирске. Заявление Игоря Украинцева о том, что на посту председателя горсовета он будет требовать погашения долгов за аренду земли, также было встречено коллегами очень эмоционально. Выступления Украинцева на сессии в целом были достаточно резкими, особенно в части взаимодействия партий «Единая Россия» и КПРФ. После одного из них Георгий Андреев (КПРФ) заявил, что обратится в комиссию по этике, чтобы проанализировать тон высказываний. Украинцев извинился.

Еще одним эпизодом стала пикировка Игоря Украинцева и Сергея Бойко с Евгением Яковенко, который был выдвинут на пост зампредседателя (и получил большинство голосов). Украинцев поинтересовался, хочет ли Яковенко извиниться за свое выступление в соцсетях, где назвал некоторых депутатов, впервые прошедших в горсовет, «пятой колонной». А Сергей Бойко потребовал разобрать ситуацию с публикацией этого обращения в соцсетях на комиссии по этике.

— Это мое личное субъективное мнение, извиняться не буду, — ответил Евгений Яковенко. — Что касается оскорблений… Не хочу тратить время коллег. Я тоже их услышал достаточно. Я подготовлюсь основательно, будем общаться в других учреждениях, которые в этом компетентны. Наверное, это будет суд.

Напомним, коалиция опротестовывает итоги выборов на 35 округе по которому прошел Яковенко. 30 сентября Октябрьский районный суд начнет основное рассмотрение дела по этому вопросу.

Резюме первой сессии: председатель горсовета — единоросс, из трех его замов — двое однопартийцев, один представляет партию КПРФ. При назначении председателей комиссий 8 кресел получили представители партии «Единая Россия», один — КПРФ, одна комиссия осталась без председателя. ЕР также провела шестерых представителей в замы, а КПРФ — троих.

— Демократия — это власть большинства с учетом мнения меньшинства. Сессия показала, что независимые депутаты способны работать с другими фракциями: мы принимали решения, которые были выдвинуты на сессии. Но мне бы хотелось, чтобы наше мнение тоже каким-то образом учитывалось и принималось во внимание при обсуждении и утверждении вопросов. Сегодня этого не произошло, — констатировал, подводя итоги сессии, самовыдвиженец Игорь Украинцев.

Георгий Андреев посоветовал коллеге «набираться политического опыта и выстраивать отношения с депутатами:

— Тогда представители вашего депутатского объединения будут услышаны. Если станете вести себя как 10 минут назад — вам будет тяжело.

Дмитрий Асанцев также рекомендовал новым депутатам слушать мнение всех сторон и принимать выверенные решения.

Фото с сайта горсовета